日本眾議院選舉，明（8日）就要投開票，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，高市早苗率領的自民黨，勝選的可能性非常高，尤其近日接連出現的三股「強力援軍」，更讓自民黨的氣勢一路往上衝。矢板明夫6日深夜在臉書粉專發文，盤點所謂「強力援軍」，第一股來自台灣，台積電董事長魏哲家5日親自到訪日相官邸，表示將在日本設立3奈米先進製程，這對日本選民來說，是非常有感、實實在在的投資，帶來工作機會與產業升級，也幫助高市政府向選民證明，過去力挺台灣真的能得到回報。不只日本，對台灣而言，也是台灣外交的高光時刻，高市早苗在選舉最繁忙之際，還取消助選行程，特地回東京接見魏哲家，傳遞「日本高度重視台灣」的訊號，雖然中國仍持續在國際上打壓台灣，但台積電到美國可以直接見到川普，到日本可以見到高市早苗，說明台灣國際地位舉足輕重。至於第二股援軍，矢板明夫點出，是來自美國，川普公開表態挺高市，這在歷屆日本選舉是非常罕見的，因為美國向來不輕易押寶，一旦表態，背後一定經過完整評估，何況美國擁有全世界最強的情報分析部門，這也讓不少日本選民認為，高市的路線不但站得住腳，而且在國際上是被看好的。最後的第三股援軍則來自東京都知事-小池百合子，她過去雖然與自民黨有過不少恩怨，甚至多次正面對抗，但高市早苗上任後，多次以後輩身分拜訪、低姿態溝通，最終促成和解，這次小池專門騰出時間，為東京各選區、多位自民黨候選人站台，等於宣告「大和解」，對選情的加分效果非常明顯。矢板明夫認為，以上種種因素綜合來看，高市早苗不只個人魅力強，還同時拿到台灣、美國、東京地方勢力的支持，自民黨已經勝券在握。