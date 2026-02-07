我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國立故宮博物院院藏品「宋高宗后坐像 軸」及「明太祖坐像（七）軸」（圖／截自國立故宮博物院南部院區Threads)

故宮推出商品結合國寶、文物，又兼顧實用功能，不時引發民眾搶購。故宮近期推出的皇后、皇上造型雨衣，「本宮不為雨愁了-皇后護駕雨服」、「朕不為雨愁了-皇帝護駕雨服 」兩款在社群上引發熱議，部分尺寸甚至已經搶購一空，更有不少網友敲碗期待推出「加長」版本。皇上款雨衣「朕不為雨愁了-皇帝護駕雨服 」，源於國立故宮博物院院藏品「明太祖坐像（七）軸」及「宮中檔奏摺-康熙朝」。根據介紹，設計將皇帝華麗的龍袍、冠帽直接印製在斗篷雨衣上。披上它，宛如穿戴上皇帝那尊貴氣質與威嚴氣勢。皇后款雨衣「本宮不為雨愁了-皇后護駕雨服」，源於國立故宮博物院院藏品「宋高宗后坐像 軸」及「宮中檔奏摺-康熙朝」。設計將皇后華美的禮服、冠帽直接印製在斗篷雨衣上。披上它，宛如穿戴上皇后那尊貴氣質與端莊儀態。兩款雨衣都是採取斗篷造型，衣擺前短後長，方便行走，也可容納後背包的空間。皇其中后護駕雨服Ｍ號熱銷暫無存貨，L號開放預購中，預計5月底前出貨。不少網友留言「故宮越來越瘋了好喜歡喔」、「我應該買一件明太祖的 這樣大家就會看到明太祖在風雨中騎著腳踏車趕著去當社畜」、「過不了多久就可以看到明太祖和宋高宗皇后在世界各地巡幸探訪民情的照片了」、「太高級了吧！！到底是上班還是上朝」等、。此外，故宮也推出「本宮乏了」、「朕倦了」等系列眼罩，外觀印上明朝孝貞純皇后、明憲宗純皇帝形象，以及明朝宣宗章皇帝 、孝恭章皇后等形象。分別取自 「明代帝后半身像(一) 冊 憲宗純皇帝 」、「明代帝后半身像(一) 冊 孝貞純皇后 」、「明代帝后半身像（一） 冊 宣宗章皇帝 」、「明代帝后半身像(一) 冊 孝恭章皇后 」。