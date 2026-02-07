知名網路客製化筆電通路「驊哥電腦」傳出倒閉，社群平台Threads與臉書社團瘋傳店家疑似惡性倒閉，被爆出積欠代理商千萬元的貨款，更傳出公司內部已資遣全數員工。《NOWNEWS》實際查看官網的商品幾乎全數顯示缺貨，電話也沒人接聽，目前官方尚未出面說明。
網爆：欠千萬貨款、員工全裁光
根據網友在社群平台Threads與臉書社團「電腦 DIY 組裝」流傳的消息指出，「驊哥電腦」疑似因負責人投資失敗，導致公司財務出現巨大黑洞。爆料內容提到，公司內部已於近日裁員，社群爆料，整間公司目前「只剩下老闆一人」。面對供應商高達千萬元的貨款支付要求，驊哥電腦似乎也無力償還。
官網筆電全消失 粉專停更引恐慌
記者實際檢視「驊哥電腦」官方網站，過往主打的各大品牌客製化筆電、桌機等高單價核心商品，目前已全數顯示缺貨、售完，架上僅存防護貼、滑鼠及防毒軟體等周邊小物有庫存。而驊哥電腦臉書粉專最新一則貼文停留在1月29日，內容竟是販售清庫存的電腦椅，隨後便未再更新。大批網友湧入粉專留言洗版，諷刺「生意太好，商店沒一個東西能買」、「難怪現在官網什麼都買不到」，更有不少人質疑「老闆跑路了嗎？」、「要跑路了嗎？」。
負責人神隱 消費者憂求助無門
面對外界的種種指控與傳聞，截至目前為止，「驊哥電腦」負責人尚未對外發表任何正式聲明，官方客服管道也處於斷線狀態。部分已下單的消費者焦急不已，擔心商品能否順利出貨，或後續保固恐將求助無門。
資料來源：驊哥電腦、Threads
