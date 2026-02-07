我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德宣布1.25兆國防預算，不過立法院上會期上月底散會，在野黨杯葛拒讓國防預算付委審查，近日不少美國議員都表達關切，今（7）日又有美國參議院外交委員會主任里施（Jim Risch）表示，失望台灣在野黨阻止國防預算，也提到立委應該專注於通過國防預算案，「而不是與中國共產黨合影」。對此國民黨今對此回應，國民黨支持軍購案，呼籲不要被民進黨誤導。國民黨說，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的6000多億新台幣國防預算，今年仍舊可以使用新的6000多億，不受立法院是否通過本年度預算的影響。且在野黨是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億元預算，才沒審查今年的預算，「只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分。」國民黨說，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？國民黨呼籲，請美國國會議員敦促民進黨政府，立刻編列給職業軍人每人每月加薪15000元總共300億元的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算。只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。國民黨也提到，美國在台協會台北辦事處處長谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。