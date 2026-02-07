台南燈會開跑！除了「月津港燈節」之外，「2026新營波光節」也於今（7）日在天鵝湖公園登場，以「藝術與土地共生」為核心，展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，台南市政府表示，明（8）日「2026新營波光節」將舉行開幕演出。《NOWNEWS今日新聞》整理燈節主題、必看亮點、開幕活動與交通資訊一次看。
🟡本文重點摘要：
▪️「2026新營波光節」主要資訊
▪️「2026新營波光節」必看亮點
▪️「2026新營波光節」例假日接駁車
▪️「2026新營波光節」交通資訊
🟡「2026新營波光節」主要資訊：
日期：2月7日～3月8日
時間：每天17:30～22:00
地點：台南新營天鵝湖公園
開幕日：2月8日 晚上19:00
開幕典禮：台南市文化局強調2月8日晚間將舉行開幕演出，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」，詳細節目待主辦方公布。
🟡「2026新營波光節」必看亮點：
以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩個夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」。
今年展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品《Nidium》，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的《共生島》，則以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗。
官網：2026新營波光節臉書
🟡「2026新營波光節」例假日接駁車：
行駛區間：新營站 - 新營天鵝湖
服務日期：2月7日～8日、2月14日～22日、2月27日～3月1日、3月7日～8日
行駛時間：17:30-22:00，班表請參見運轉台南好交通
🟡「2026新營波光節」交通資訊：
▪️高鐵：高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 黃6延駛→ 天鵝湖公園站
▪️台鐵：新營火車站 → 天鵝湖燈節例假日接駁車、黃6→ 天鵝湖公園站
▪️客運：新營轉運站 → 黃6延駛 → 天鵝湖公園站
資訊來源：台南市政府、新營波光節、運轉台南好交通、新營區公所臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
▪️「2026新營波光節」主要資訊
▪️「2026新營波光節」必看亮點
▪️「2026新營波光節」例假日接駁車
▪️「2026新營波光節」交通資訊
日期：2月7日～3月8日
時間：每天17:30～22:00
地點：台南新營天鵝湖公園
開幕日：2月8日 晚上19:00
開幕典禮：台南市文化局強調2月8日晚間將舉行開幕演出，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」，詳細節目待主辦方公布。
🟡「2026新營波光節」必看亮點：
以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩個夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」。
官網：2026新營波光節臉書
行駛區間：新營站 - 新營天鵝湖
服務日期：2月7日～8日、2月14日～22日、2月27日～3月1日、3月7日～8日
行駛時間：17:30-22:00，班表請參見運轉台南好交通
🟡「2026新營波光節」交通資訊：
▪️高鐵：高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 黃6延駛→ 天鵝湖公園站
▪️台鐵：新營火車站 → 天鵝湖燈節例假日接駁車、黃6→ 天鵝湖公園站
▪️客運：新營轉運站 → 黃6延駛 → 天鵝湖公園站
資訊來源：台南市政府、新營波光節、運轉台南好交通、新營區公所臉書