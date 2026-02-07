隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步近了，挑戰二連霸的日本國家隊30人名單已正式揭曉。本屆「日本武士隊」由總教練井端弘和領軍，陣容星光熠熠，不僅包含大谷翔平在內的9名大聯盟（MLB）球員創下歷屆紀錄，國內日職（NPB）精英也全數入列。《NOWNEWS》本文整理2026 WBC經典賽日本隊的完整資訊，包括日本隊正式名單、外媒評價的戰力排名、所在分組、投手陣容和野手陣容分析、陣容評價和正式賽程等，提供民眾一文掌握經典賽最新進度。
🟡本文重點摘要
📍2026經典賽日本隊30人正式名單
📍2026經典賽日本隊戰力排行：戰力排名第3的衛冕軍
📍2026經典賽日本隊所在分組在C組 決戰東京巨蛋
📍2026經典賽投手陣容分析：MLB三巨頭領銜，搭配日職鐵牛棚
📍2026經典賽野手陣容分析：史上最強打線，MLB級重砲壓陣
📍2026經典賽日本隊分析：星光不是最耀眼，但仍是王者之師
📍2026年WBC經典賽日本隊賽程一覽
2026經典賽日本隊30人正式名單
⭐日本隊名單亮點整理：9位MLB球員史上最多、大谷翔平連續2屆參賽、「台灣殺手」今永昇太沒入選、世界大賽MVP山本由伸參戰
📍投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
📍捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
📍內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
📍外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
2026經典賽日本隊戰力排行：戰力排名第3的衛冕軍
根據美媒《FOX Sports》公布的最新實力榜，日本隊目前排名世界第3，僅次於第1的美國隊與第2的多明尼加。美媒點評，雖然日本隊的大聯盟超級巨星數量稍遜於美、多兩國，但日本隊具備世界頂尖的團隊默契與投打深度。
而在美國權威媒體《CBS Sports》記者艾克西沙（Mike Axisa）先行發布20隊戰力預測中，日本隊則是被排在第2位，是屬於「頂級競爭者（The top contenders）」行列的勁旅。
2026經典賽日本隊所在分組在C組 決戰東京巨蛋
日本隊本次分在C組，預賽將於日本東京巨蛋舉行，台灣球迷最關注的「台日大戰」也將在此上演。
分組對手：澳洲、南韓、捷克、中華隊（台灣）。
賽事目標：以分組前2名晉級，前往邁阿密進行複賽。
⚾2026經典賽投手陣容分析：MLB三巨頭領銜，搭配日職鐵牛棚
本屆日本隊投手群由山本由伸、大谷翔平（僅打者身份出賽）、菊池雄星等大聯盟球員坐鎮，搭配多位NPB頂尖先發與救援好手。
📍松井裕樹（教士，#1）：連3屆參賽，具備豐富救援經驗，MLB連兩季出賽60場以上，高奪三振率是後援利器。
📍宮城大彌（歐力士，#13）：歐力士左手王牌，連3季10勝，具備優異的優質先發能力。
📍伊藤大海（日本火腿，#14）：2025年澤村賞得主，連兩年奪下勝投王，具備極強的體力與耐操性。
📍大勢（巨人，#15）：去年轉任中繼奪下最優秀中繼投手，以變則投球動作讓打者難以捉摸。
📍菊池雄星（天使，#17）：MLB生涯百勝等級左投，去年在天使入選明星賽，生涯首度出戰WBC。
📍山本由伸（道奇，#18）：日本隊絕對王牌，2025年世界大賽MVP，在國際大舞台具備強大壓制力。
📍菅野智之（自由球員，#19）：35歲老將展現經驗價值，去年在MLB首季即奪下10勝。
📍種市篤暉（羅德，#26）：以火球與指叉球聞名，2023年曾締造10.34的高奪三振率。
📍高橋宏斗（中日，#28）：曾於2024年奪下防禦率王，上一屆決賽曾三振美國大咖球星，實力再進化。
📍曽谷龍平（歐力士，#47）：左投先發戰力，具備優異的奪三振能力，是歐力士輪值核心。
📍北山亘基（日本火腿，#57）：先發中繼兼備，去年防禦率1.63位居聯賽次席。
📍平良海馬（西武，#61）：160公里火球男，去年以31救援奪下救援王。
📍松本裕樹（軟銀，#66）：最優秀中繼投手，去年防禦率僅1.07，是軟銀奪冠的功臣。
📍石井大智（阪神，#69）：締造連50場無失分的NPB新紀錄，防禦率0.17堪稱「不可能打到的球」。
⚾2026經典賽野手陣容分析：史上最強打線，MLB級重砲壓陣
打線由大谷翔平領銜，搭配多位挑戰MLB成功的強打者，從村上宗隆到鈴木誠也，長打火力和速度兼具。
【捕手3名】
若月健矢（歐力士，#4）：防守穩健，具備關鍵一擊能力，與山本由伸默契極佳。
坂本誠志郎（阪神，#12）：阪神冠軍捕手，具備靈活的配球引導，曾獲金手套獎肯定。
中村悠平（養樂多，#27）：上一屆冠軍「胴上捕手」，35歲經驗豐富，是投手群的安定力量。
【內野手7名】
📍牧秀悟（DeNA，#2）：DeNA看板強打，二、一壘皆能勝任，是打線中的情緒發動機。
📍小園海斗（廣島，#3）：2025年首位打者與最高出壘率得主，能守二三游多個位置。
📍牧原大成（軟銀，#5）：2025年首位打者，跑轟守全能的工具人，連兩屆參賽。
📍源田壯亮（西武，#6）：連7年金手套，日本隊游擊防區的「移動長城」，防禦極限。
📍佐藤輝明（阪神，#7）：2025年央聯MVP，具備40轟實力，是打線中的核彈頭。
📍岡本和真（藍鳥，#25）：MLB轉戰首年，過去連6季30轟以上，是穩定的火力來源。
📍村上宗隆（白襪，#55）：日職史上最年輕三冠王，即便受傷病影響仍具備頂尖長打威脅。
【外野手5名】
📍近藤健介（軟銀，#8）：選球眼與打擊率世界級，曾獲2024年洋聯MVP。
📍周東佑京（軟銀，#20）：世界最速跑者，上屆對墨西哥之戰展現「神速」，是戰術運用的核心。
📍森下翔太（阪神，#23）：2024年12強賽最佳陣容，去年全勤出賽打出生涯年。
📍吉田正尚（紅襪，#34）：經典賽打點紀錄保持人，大賽型打者，關鍵時刻絕不手軟。
📍鈴木誠也（小熊，#51）：MLB單季30轟強打，上屆因傷缺席後本次強勢回歸。
【指名打擊1名】
大谷翔平（道奇，#16）：上屆MVP，去年單季55轟的怪物，本次將以專職打者身份挑戰主宰全場。
2026經典賽日本隊分析：星光不是最耀眼，但仍是王者之師
針對將日本隊排在第3位，《FOX Sports》在評論中直言：「老實說，將日本放在第3名可能不太公平。雖然日本擁有的MLB超級巨星數量不及排行榜前兩名的隊伍，但他們依然是國際賽的王者。在冠軍地位被撼動前，他們理應獲得高度評價。」
報導特別點名大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）及村上宗隆（Munetaka Murakami）為三大核心。值得注意的是，大谷翔平在本屆賽事預計將以DH指定打擊專職身分出賽；此外，上屆因傷缺席的強打鈴木誠也（Seiya Suzuki）本次回歸，加上新挑戰大聯盟的岡本和真（Kazuma Okamoto），日本隊陣中共有9位具備MLB資歷的選手。
2026年WBC經典賽日本隊賽程一覽
日本隊所屬的C組（Pool C）預賽將於日本東京巨蛋舉行。
半準決賽與決賽輪（地點：邁阿密LoanDepot球場）
若日本隊順利以分組前2名晉級，將前往美國邁阿密進行淘汰賽。
📍半準決賽（8強賽）：3月13日至3月14日
📍準決賽（4強賽）：3月15日至3月16日
📍決賽（冠軍賽）：3月17日
資訊來源：體育報知、World Baseball Classic、WIKI
