國片《世紀血案》沒有取得原型故事、美麗島事件被害人林義雄的授權同意，以及導演徐琨華、製片人父親徐小明為當時警備總部發言人的直系親屬關係等原因，近日遭各方抵制，連演員接演、於記者會談笑風生都被撻伐，演員之一的楊小黎今（7）日發文為沒有追問電影幕後的瑕疵道歉，坦言導演身分是記者會當天才知道，面對媒體露出笑容則是習慣也是疏失，「造成了不好的觀感，對不起！」全文總共道歉3次。
開拍到殺青只專注角色劇本 記者會當天才知導演身分
楊小黎表示，自己在《世紀血案》演出一名完全虛構的孕婦老百姓角色，之所以選擇接演是因為始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出，而她從開拍到殺青只專注在角色、對劇本事件的理解，其他無關電影本身的事沒有特別追問，也不覺得應該問，「導演的身分我是記者會當天才知道，缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。」
對媒體習慣露出笑容是疏失 強調談嚴肅話題沒有笑
對於輿論質疑記者會面露笑容，楊小黎說明，當天面對媒體習慣露出笑容是她的疏失，與媒體和演員夥伴互動時聊到相處的趣事，自己不應該笑，「造成了不好的觀感，對不起」，不過楊小黎強調，當提到嚴肅話題時，她很確定自己是認真在聽，沒有笑，「回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。」
楊小黎表示：「選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。」
支持者盼未來多考量再接戲 反對者痛批只有撇清責任
不少網友留言力挺楊小黎，「從小看小黎到現在，妳每個經歷都特別的努力， 下次真的要多方面考量在接案，避免造成自己累積的好聲量」、「心疼」、「理解妳，電影不要去看就好」、「有些錯誤與傷害已造成，可以試著從其他公益彌補，網路上罵人都很簡單，不要被這件事打垮，加油加油！」
然而，也有網友認為楊小黎只是一味地撇清責任，「演這部戲之前，不能去查查資料嗎？很困難嗎」、「沒有判斷能力是不是」、「無法認同，人性不該如此」、「如果想表達妳也做錯，請跟當事人一家人道歉、並告訴全台灣人不要支持這樣的播出！」
資料來源：楊小黎 Shiauli Yang臉書
