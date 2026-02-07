我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選，副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩兩強對決，民進黨參選人雖未定，不過竹北市長鄭朝方呼聲最高。不過徐欣瑩質疑初選過程，傳出最後可能脫黨參選。根據《美麗島電子報》6日公布的最新民調，即使徐欣瑩脫黨參選，若是3人對決，徐欣瑩支持度32.3%、鄭朝方27.3%、陳見賢16.5%，徐欣瑩仍有機會勝出。根據《美麗島電子報》民調結果再交叉分析，徐欣瑩獲年輕人支持，在20至29歲族群，徐欣瑩支持度40.4%最高、鄭朝方29.9%、陳見賢1.2%，30至39歲支持度則是鄭朝方36.5%領先、徐欣瑩22.8%、陳見賢17.2%，不過若是40至49歲族群，則又是徐欣瑩領先。在政黨支持度方面，鄭朝方得到80.8%民進黨人的支持；徐欣瑩則得到51.6%國民黨人的支持；陳見賢得到31.4%國民黨人的支持。民調也問對於現任縣長楊文科滿意度，高達57.9%滿意、32.1%不滿意。若問誰最適合擔任縣長？鄭朝方獲46.2%、徐欣瑩獲38.7%、陳見賢獲29.5%。是否支持新竹縣政黨輪替？給國民黨繼續做縣長有41.0%，換成民進黨做做看有30.0%。此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年2月4日至2月5日。調查範圍設籍在新竹縣、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。