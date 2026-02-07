不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國， 並對國際社會洗腦的霸凌行徑。



中國外交部發言人林劍則表示，中方已經多次就中立關係表明立場，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守「一個中國」原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件。



針對立陶宛總理發言，外交部連續2日發布新聞稿回應。外交部昨日表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。



外交部今日鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家， 與中華人民共和國互不隸屬， 中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。 所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場， 國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張， 而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」， 不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國， 並對國際社會洗腦的霸凌行徑。



外交部痛批，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策， 並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動， 是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。



外交部強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值， 與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利， 不容任何威權勢力干涉。我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作， 共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。





