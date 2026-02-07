我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高美館《感動馬》展場一隅。（圖／學學文化創意基金會提供）

▲磊勒丹．巴瓦瓦隆為《感動馬》量身打造6件乘載地方文化印象的作品。（圖／學學文化創意基金會提供）

高雄市立美術館與學學文化創意基金會攜手推動教育部「藝起來學學」臺灣文化色彩美感教育啟蒙計畫邁入第11年，《感動馬 高美聯展》展覽6日開幕。此次「感動馬」素坯原型由莊普設計，他以西洋棋中的「馬」為靈感，透過俐落直線表達馬的堅毅、弧線展現速度感，底部的梯形馬蹄則象徵蓄勢待發的動能，此次在外型上保留了較多著色面，讓孩子們的創意能夠盡情揮灑。此外，《感動馬》美感教育觸角亦持續向外延伸至國際，除高雄市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣等7縣市共36所國中小學，以及去年（2025）合作的泰國 Sunflower Trilingual School 外，今年更首度邀請到日本熊本市立天明中學參與。透過「色彩地理學」概念，各校教師帶領學生進行社區踏查，採集獨特的在地文化色彩，在《感動馬》一展中，共同展出逾900件「小感動馬」彩繪作品，呈現臺、泰、日三國學子們多元的色彩觀察及豐沛的創作能量。《感動馬》一展特別邀請磊勒丹．巴瓦瓦隆共同參展。曾與金曲歌后阿爆、布拉瑞揚舞團跨界合作的磊勒丹表示，素坯設計上有著「乘載」的力量，此次運用參展學校所採集的地方文化色彩，以高雄、屏東、嘉義、臺南、臺東以及澎湖等6地印象為靈感，量身彩繪6隻「小感動馬」，讓色彩承載氣味、溫度與時間感。對他而言，這些「小感動馬」將日常色彩轉化為土地文化印象，展現臺灣多元族群的文化包容。展覽空間以「童玩紙卡榫」為設計靈感，藉屏東文化色彩如田厝鹹鴨蛋黃橘、福記古厝花磚綠、鱈魚香絲白、林邊黑珍珠蓮霧紅、小鸊鷉棕的色彩點綴其間，以輕鬆活潑的方式引領觀者自在地穿梭其中，展現馬既親和又自由奔放的力量，期盼迎來「馬到成功」的新春新氣象。《感動馬 高美聯展》在高美館雕塑大廳展出，展期自即日起至4月26日止。更多展覽及活動訊息請至高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。