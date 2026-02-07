我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕與立委江啟臣熱情接待美國在台協會（AIT）處長谷立言來訪，希望促成台美產業合作，國民黨副主席蕭旭岑卻批評谷立言「只比科長大一點而已」。盧秀燕今嚴肅地說，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係關係到台灣的安全、兩岸的和平、區域的繁榮穩定，所以要更加重視、不斷爭取國際間支持。國民黨台中市長提名「姐弟之爭」越演越烈，江啟臣昨天中午邀請AIT處長谷立言出席中部AI機器人產業發展交流座談會，盧秀燕全程作陪，一向在公開場合與盧秀燕形影不離的楊瓊瓔卻未出現。下午黨中央公布所謂台中市長提名民調辦法，引起江啟臣不滿，加上副主席蕭旭岑接力嘲諷谷立言，地方傳出這場台中市長之爭，在藍營內部已演變成「親美派」和「親中派」的對立抗衡，甚至是2028蕭牆之內的提前「卡盧」。盧秀燕今（7）日上午出席台灣張廖簡宗親會全國總會理事長就職典禮，會前受訪時被問AIT短短3週3度造訪台中，她表示這代表AIT對台中特別友善與重視。對於蕭旭岑的放話，她嚴肅地說「台美關係從來都不是小事」！尤其美中台的三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平、區域的繁榮的穩定，「所以我們要更加重視，而且要不斷地爭取國際間支持」。