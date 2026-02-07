我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市警局第二分局一名黃姓員警，因外型亮眼被同事及民眾稱為「警界彭于晏」，不過卻爆出嚴重執法不當與洩密爭議。檢方查出，黃員在執行酒駕勤務時，疑因對違規女子產生好感，違法放水且並未依法開罰，事後更涉及不當私下接觸與外洩個資，已遭起訴。事發於2025年6月22日，台南市警局第二分局的黃姓員警，在凌晨執行臨檢時，查獲一對情侶酒駕，騎車的廖姓男子酒測值高達0.49毫克，依法依公共危險罪移送；而後座的石姓女子，原應依規定處新台幣6千至1萬5千元罰鍰，但黃員疑似對石女有好感，指示不知情同事僅對廖男開罰，讓石女未受處分即離開派出所。同日清晨5時許，黃員又在中西區某旅館外巧遇石女，兩人隨後一同進入房內聊天，直到上午10時許黃員才離開。這起案件直到警方接獲檢舉後才曝光，台南市警局已先將黃員停職，並補開石女違規罰單。檢方進一步追查還發現，黃員除了執法不公外，還曾拍攝廖男的身分證與酒測紀錄，傳送給親友觀看；此外，在2025年8月間，更翻拍另一件詐欺案件的偵查資料，傳給友人當作聊天話題。檢方認定其行為涉及違反《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌，依法提起公訴。