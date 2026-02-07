我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼ONE OK ROCK大巨蛋演唱會首場門票顯示「無票券可買」（上圖），下圖仍有票可點選（下圖）。（圖／翻攝KKTIX）

ONE OK ROCK演唱會全面開賣 歌迷KKTIX撿到首場門票

國泰世華CUBE信用卡優先購

全面開賣

日本搖滾天團ONE OK ROCK確定於2026年4月25日、26日連續2天站上台北大巨蛋舉辦《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》演唱會，成為首組登上台灣最高指標演出場地的日本藝人。主辦單位先前宣布加開4月26日場次，加場門票今（7）日中午12點正式於KKTIX、全家便利商店FamiPort全面開賣，也同步釋出首場未完成結帳的回流清票，但實測發現，加場的門票非常好買，截至12點半還點的到票，與首場盛況形成反差。《NOWNEWS今日新聞》實測ONE OK ROCK大巨蛋加場演唱會購票狀況，發現6日開放的國泰世華CUBE信用卡優先購同樣全數售罄，但今天中午12點全面開賣後，加場場次的購票壓力明顯低於首場。從開賣時間一路到中午12點半，系統仍持續釋出票券，實際操作也能順利完成結帳，整體購票流程相對順暢。此外，主辦單位今天也同步釋出4月25日因未完成結帳而回流的清票，讓部分歌迷成功撿到首場門票。整體售票節奏來看，首場4月25日仍維持高需求狀態，而4月26日加場在全面開賣後持續有票釋出，不少歌迷也直言加場「相當好買」，與4月25日首場開賣即瞬間完售的盛況形成明顯對比。演出時間：2026年4月25日（六）19：002026年4月26日（日）19：00演出地點：臺北大巨蛋售票時間（加場）：2026年2月6日（五）12：00～23：59／2026年2月7日（六）12：00／售票平台：KKTIX、全家便利商店 FamiPort