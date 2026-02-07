我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄔君梅透過微博問答，跟粉絲說明近況。（圖／翻攝自鄔君梅微博）

近三十年情 首度證實喪夫消息

▲鄔君梅（右）證實丈夫奧斯卡．克斯（左）病逝。（圖／翻攝自鄔君梅微博）

《末代皇帝》嶄露頭角 勇奪義大利大獎

▲鄔君梅當年憑藉《末代皇帝》展露頭角。（圖／翻攝自鄔君梅微博）

憑藉《末代皇帝》華語影壇重量級演員鄔君梅近日迎來60歲生日，她沒有選擇熱鬧派對，反而低調證實自己近30年的婚姻已經畫下句點，原因是她的名導演丈夫已經病逝，她在社群平台以問答形式分享心情，提到為自己寫詩、親手製作生日卡、逐一回覆親友祝福，並在家中小花園種植花草迎接春天，從「5字頭」跨入「6字頭」，她形容這是一個需要慢下來、重新整理生命節奏的時刻，也讓她對人生的重量與方向有了更深層的體會。在生日受訪中，鄔君梅首度對外證實丈夫奧斯卡．克斯可已因病離世，2人於1996年結婚攜手走過近30年歲月，面對喪夫之痛，她並未渲染細節，而是以平靜、克制的語氣帶過，字句間卻流露深厚情感，這份內斂反而讓外界更能感受到她選擇把哀傷留給自己、把尊重留給逝者的態度，也讓人不捨卻敬重。值得關注的是，鄔君梅近期完成拍攝的美國獨立電影《丹鳳眼（Slanted）》，不僅榮獲2025年西美電影節最佳電影獎，也將於3月在全美院線上映，她透露這正是丈夫病逝後自己投入拍攝的第一部作品，在失去摯愛後重新站回片場對她而言並非逃避，而是用工作與創作，替生命找回向前的力量與節奏。談及拍攝心境，鄔君梅以一句話道盡人生歷練，她回憶16歲初入影壇時，曾被導演形容像一張白紙，急著體驗人生百味；而如今60歲的她，終於能回答當年的提問，認為自己「可以算成人了」，這並非自信的宣告，而是經過時間、愛與失去反覆打磨後，對自我成熟的確認，簡短卻厚實。回顧她的演藝生涯，鄔君梅1966年出生於上海，1986年因出演《末代皇帝》嶄露頭角，飾演皇妃「文繡」廣受矚目，並成為首位獲義大利大衛獎最佳女配角提名的亞洲演員，此後她長年活躍於國際與華語影壇，作品橫跨《蝸居》、《如懿傳》、《建國大業》等，面對人生重大轉折，她選擇以作品持續前行，展現成熟演員的堅韌與深度。