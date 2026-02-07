確定4月9日加開一場演出

▲鄧紫棋宣布連唱4天，驚喜宣布加場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

4月9日成最終驚喜場 票價多元滿足不同歌迷

2月11日全面啟售 官方規範務必留意

由永豐金控冠名贊助的《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》，自公布以來便在樂迷間掀起高度討論，原訂場次一票難求，社群平台更不斷湧現「求加場」聲浪。主辦單位Live Nation Taiwan今（7）日正式宣布好消息，，讓鄧紫棋此次台北站將在台北大巨蛋連唱4天，寫下個人演唱會的重要里程碑，也讓粉絲直呼：「誠意滿滿！」搶票時間將在2月11日上午11點，《NOWNEWS今日新聞》讀者務必手刀收藏，以面錯過時間。主辦單位指出，新增場次確定於2026年4月9日登場，演出時間為晚間19:30，成為本次台北站的「最終場」。從三場一路擴充到四場，不僅象徵票房與人氣的雙重肯定，也顯示鄧紫棋在華語樂壇的號召力依舊強勁。對許多先前向隅的歌迷而言，這場加場不只是補票機會，更被視為一次「被聽見心願」的回應。隨著加場消息曝光，完整票價資訊也同步釋出。4月9日場次票價依座位區分，分別為新台幣6,880元、5,880元、4,880元、3,880元、2,880元、2,280元及1,680元，涵蓋高端視角到入門價位，讓不同預算的歌迷都能依需求選擇。主辦單位表示，舞台與視覺規格將比照前幾場，確保每一位進場觀眾都能感受到完整的「GLORIA」世界觀。加場門票將於2026年2月11日上午11:00全面開賣，官方授權購票平台包括拓元售票系統（tixCraft）、Trip.com及Klook。主辦單位特別提醒，歌迷務必透過上述官方管道購票，切勿輕信來路不明的轉售或非授權資訊，以免受騙。此外，票面所標示時間並非實際入場時間，實際進場流程與注意事項，將於演出前陸續在官方社群平台公告。主辦單位也再次呼籲，隨著演唱會日期接近，相關入場動線、安檢規定與觀眾須知，將視場館實際狀況調整並公告。建議歌迷於演出前密切關注官方社群，提早規劃交通與進場時間，以免影響觀賞權益。隨著四連唱正式成形，《I AM GLORIA 2.0》台北站不僅是鄧紫棋與樂迷的盛大聚會，也勢必成為2026年華語演唱會市場的指標性事件。