國片《世紀血案》沒有取得原型故事、美麗島事件被害人林義雄的授權同意，以及導演徐琨華、製片人父親徐小明為當時警備總部發言人的直系親屬關係等原因，近日遭各方抵制，連演員接演、於記者會談笑風生都被撻伐，演員之一的簡嫚書今（7）日稍早發聲，向真實案件受難者與社會大眾致歉，並說明當初在與製作方簽約時，合約上有保證已經取得拍攝本片的合法授權，未料，記者會當天才得知，疑似沒有聯繫當事人，甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝，「已經造成的傷害是我始料未及，這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。」對此，她怒揭被製作方欺騙，未來不參與任何電影的後續活動。簡嫚書表示，自己在《世紀血案》中演出虛構記者的角色，「身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」針對沒有全面了解林家案件的始末，光憑讀到的劇本判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，簡嫚書表示自己難辭其咎，強調當初和製作方簽約時，合約上有保證已經取得拍攝本片的合法授權，所以才接演，「然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。」此外，簡嫚書說，當天也才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會，「而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。」對於身為演員被製作方欺騙而接下此案，無意間竟成了加害人之一，簡嫚書感到憤怒與不安、深感羞愧、懊悔與沮喪，她宣布因為製作方未取得當事人授權，違約在先，自己將不再參與該片的任何後續，再來，認為只是道歉無法解決自己的內疚，「盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。」文末，簡嫚書說：「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。」因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。最初此案來邀約我出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。事件發生後我沒有即時發出聲明，是因為這段時間我與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。已經造成的傷害是我始料未及，這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。簡嫚書 20260207