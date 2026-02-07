我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市太平區「太平茶行」5日上午遭人連開20餘槍，一名年僅17歲的少年持改造長槍，朝茶行大門連續掃射，警方初步清查，現場至少留下25個彈孔，所幸案發時店家尚未營業，未造成人員傷亡。少年犯案後帶著槍到第四分局投案。台中地方法院審理後依《少年事件處理法》第26條第2款裁定收容，並於6日凌晨將少年護送至台中少年觀護所收容。根據最新曝光的監視器畫面，該名少年案發當天戴眼鏡、身穿灰色帽T與白色短褲，獨自手持改造長槍步行至茶行門口，站在馬路中央朝店面射擊。過程中槍聲密集，宛如鞭炮般連續作響，驚動周邊住戶。即便槍枝一度卡彈，少年仍神情冷靜，當場丟棄彈匣並迅速更換後繼續射擊。警方指出，少年在第二次射擊時仍出現擊發不順情形，但他並未離開現場，而是不斷調整、敲擊槍枝確認可正常擊發後接續掃射。監視器畫面中，案發當時仍有多輛機車行經現場，騎士第一視角目睹槍擊，急忙加速離去。警方事後採證發現，茶行一樓玻璃門遭子彈密集擊中，彈孔宛如蜂窩，二樓落地窗亦遭流彈波及，現場共計至少25處彈孔。少年犯案後並未逃亡，而是攜帶改造長槍跨區前往台中市警察局第四分局投案。據了解，少年向警方供稱，槍枝來源為「已故友人」，並表示日前曾與茶行員工酒後發生口角糾紛，心生不滿才持槍洩憤。警方不排除背後另有教唆犯案之背後之藏鏡人。台中地方法院審理後認為，少年涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，其行為已嚴重危害社會秩序，有必要進行身心狀況評估與行為觀察。法院考量其家庭與生活狀況，認為責付顯不適當，依《少年事件處理法》第26條第2款裁定收容，並於6日凌晨將少年護送至台中少年觀護所收容。