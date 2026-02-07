我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨2026年新竹縣長提名戰火持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方態度強硬，歷經黨中央兩度協調仍無共識，最終確定將以「全民調七成、黨員投票三成」的七三制方式進行黨內初選。對此，媒體人陳鳳馨直言，國民黨執政縣市中，她感到最悲觀的就是新竹縣，就算初選後確定人選，另一人也不會退讓，藍營恐出現分裂危機。《鋒燦傳媒》6日公布最新的新竹縣長民調，結果顯示，若陳見賢對上民進黨潛在人選、竹北市長鄭朝方，陳以50.3%支持度大幅領先鄭的31.1%；若由徐欣瑩對決鄭朝方，她則以43.8%小勝鄭的35.9%。若是黨內互比來看，陳見賢以41.8%領先徐欣瑩的33.8%，雙方差距8個百分點。陳鳳馨6日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，在藍營執政縣市中，「第一悲觀的是新竹縣」，她判斷，即便透過黨內初選產生人選，另一方恐怕也不會退讓，藍營面臨高度分裂風險。陳鳳馨續指，從這份民調來看，最令人憂心的是，陳見賢與徐欣瑩都能拿著數據說「自己出來選一定會贏綠營」，這正是國民黨過去多次選舉翻車的前兆，類似情況屢見不鮮，最後往往走向內耗分裂。陳鳳馨進一步分析，以過往選舉經驗，當派系競爭白熱化、候選人同時參戰時，選票並不會在藍營內部有效流動，反而造成彼此消耗，「新竹縣現在的狀況，真的很令人擔心」。本次民調為《鋒燦傳媒》公布的首波「2026新竹縣長初選民調」，委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問方式，於2026年2月2日、4日、5日進行調查，對象為戶籍設於新竹縣、年滿20歲的民眾，共完成有效樣本1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡與行政區人口比例進行加權。