我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中央昨天宣布將於3月最後一周進行台中市長民調，引起立法院副院長江啟臣不滿。民眾黨台中市議員江和樹指出，外傳此次民調要收集5000通以上電話，根本是選總統格局！且民進黨最擅長守住電話，台中至少有3至4成的民進黨支持者「唯一支持楊瓊瓔」，足以重演8年前藍營民調事件，讓結果翻盤。江和樹今（7）日陪江啟臣到霧峰市場掃街，他表示2026藍白一定得合作，但他非常擔心國民黨人才被埋沒，藍營民調從原本的不公開逆轉為大公開，「一看就知道對江啟臣非常不利」。國民黨上演姐弟之爭，江和樹說民進黨最希望楊瓊瓔出來選，因為和已獲徵召的綠委何欣純差距小，最後何極可能輾壓楊，且民進黨早就在自己社群喊出「電話民調唯一支持楊瓊瓔」，現在國民黨連民調日期都說出來，根本是直接把武器遞給綠營，令他非常擔心。江和樹表示，民進黨最厲害的就是「顧電話」！只要在國民黨公布的日期守好電話，至少可以灌給楊瓊瓔30%到40%的支持度。且聽說國民黨要求電話打到5000通以上，根本是選總統的格局，灌票機會更多，「台中市長選舉，平常2500通就嚇死人了！打到5千太扯啦！」江和樹指出，2018年的姐弟之爭1.0版，當時盧秀燕跟江啟臣都想挑戰時任市長林佳龍，原本江啟臣聲勢較好，但民進黨認為盧秀燕比較好打，電話民調時全力灌給盧秀燕，雖然最後盧秀燕還是選贏，但國民黨已見證一次民進黨操作民調的實力，「這次還要繼續這樣嗎」？