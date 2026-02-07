我是廣告 請繼續往下閱讀

果陀劇場37週年的開春大戲《深夜小狗神祕習題》中文版，將於5 月起正式登陸全台。此次演出集結了令人屏息的夢幻卡司，包括金馬影后丁寧、新生代天才演員劉修甫，以及劉亮佐、蔡燦得、李璇、呂曼茵、凱爾、狄志杰、王也民、辰亞御等表演能量豐沛的演員。改編自馬克・哈登（Mark Haddon）熱銷全球 200 萬冊同名小說的《深夜小狗神祕習題》，中文版描述一位對質數著迷、熱愛福爾摩斯的自閉症天才少年，他著迷於質數、熱愛福爾摩斯，卻對混亂的人類情感感到恐懼。一場鄰居家的神祕小狗命案，打破了他規律運行的世界，讓他鼓起勇氣踏出一輩子不敢離開的舒適圈，獨自踏上尋找母親、揭開家庭真相的旅程。當一個少年只相信數字的純粹，卻必須面對成人世界的謊言與裂痕，這段旅程不再只是解謎，而是直視生命痛點後的救贖。金馬影后丁寧在劇中飾演少年的母親，將細膩詮釋現代女性在面對家庭責任與自我追求間的掙扎與痛苦。丁寧表示：「這部戲讓每一位身兼多重角色的女性都能找到共鳴，它告訴我們，即便世界充滿誤解與遺憾，愛依然有力量帶我們找到出口。」她用愛與遺憾交織出的舞台呈現，將成為劇場內最動人的出口。曾以《刺心切骨》入圍金馬獎的「國民弟弟」劉修甫，在這部劇中也將挑戰演出對質數著迷、熱愛福爾摩斯的15歲自閉症天才少年克里斯多福。為了貼近角色，劉修甫形容，這次最大的難題是「必須真正理解他的世界」，不是模仿，而是回到一個對世界毫無防備、只相信真相與邏輯的狀態，這樣的表演才能讓角色不流於標籤，回歸到少年最單純、不帶雜質的內心。《深夜小狗神祕習題》透過嶄新的舞台語彙、精準的燈光與節奏設計，將少年大腦中的質數世界、星空想像與混亂都市，具象化呈現在觀眾眼前。該劇2月9日全面售票。5月起將於臺北、高雄衛武營、臺中、桃園巡演。