備戰2026年宜蘭縣長選舉，國民黨內包括現任宜蘭縣議會議長張勝德與國民黨立委吳宗憲都有意參選，兩人將在農曆年後初選，未來還要與民眾黨前立委陳琬惠整合，對決總統賴清德指派的民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳。張勝德接受《NOWNEWS今日新聞》專訪說，他與吳宗憲會進行君子之爭，不打負面選戰，農曆年間還會與吳宗憲一起在宜蘭地方拜廟，先有藍藍合，才會再談後續的藍白合，在野陣營整合出最強候選人。談到自己參選的動機，張勝德說，自己這幾年長期參與宜蘭縣政府預算審查，對地方財政狀況相當熟悉，清楚每一筆預算花下去後會對縣政產生什麼影響。他說，相較於其他參選人，這是他在選情上的優勢，因為宜蘭的發展需要了解地方實際狀況，而非只停留在口號或形象。比起對手吳宗憲是空降，張勝德認為自己更具優勢。他說，地方上確實存在對「空降參選」的質疑聲音，因為宜蘭是一個以農業與觀光為主、相對純樸的鄉村型縣市，過去無論藍綠，都曾有外地或回流參選縣長者遭到選民質疑。他提到，過去不少知名度高的政治人物在外聲量大，但回到宜蘭後，才發現地方生態與都會區完全不同，例如已故法務部前部長陳定南，即使入閣後支持度高，但返鄉參選仍落選。張勝德表示，外界常說宜蘭存在「魔咒」，不論藍或綠，執政時間都不會太久，但他認為時空環境不斷變化，結果不該被過去經驗完全定義。他強調，最終還是要由宜蘭人自己做出決定，而不是因為過去的選舉結果，就認定現在一定會重演相同狀況，選舉成敗仍取決於地方認同與長期互動。談及地方經營，張勝德直言，宜蘭人重視人與人之間的情感連結，參選人需要長時間參與地方事務，建立信任關係。他說，平時的互動與長期經營，與選民認同度有高度關聯，並非短期操作就能奏效，這也是宜蘭選舉與其他縣市不同之處。面對初選對手吳宗憲，張勝德表示，吳宗憲在全國具有高度知名度，也是一位優秀的立委，但是否會成為外界所說的「魔咒」，仍需交由宜蘭鄉親來判斷。他說，協調過程中，雙方都有共識，認為時間是關鍵因素，因此決定在農曆年後進行初選。張勝德透露，雙方已約定農曆初一到初四將一同前往宜蘭各大宮廟拜年走春，藉此增加曝光與互動。他表示，初選將在農曆年後、二月底前完成，並以全民調方式產生單一候選人，民調結束後即完成整個初選程序。他認為，他與吳宗憲必須先「藍藍合」，國民黨內部必須先團結，才能談對外合作。他說，國民黨過去一旦選舉失利，往往伴隨內部分裂，因此希望透過合作模式，樹立不同的政治風範。張勝德強調，他與吳宗憲並非競爭對手，而是合作夥伴，希望不論最終由誰出線，雙方支持者都能歸隊。他直言，這場選戰並不輕鬆，必須從第一關就展現團結，否則未來無法說服外界進行更大範圍的整合。在初選制度上，張勝德表示，一開始即以全民調為主要方式，未採用七三制，是為了排除公平性爭議。他指出，目前規劃採對比式民調占85%、不對比式占15%，希望在公平、公正、公開的原則下，讓所有人都能接受結果。張勝德表示，他與吳宗憲在協調過程中展現善意與互信，雙方約定不互相攻擊、不說難聽話，即使是競爭關係，也要呈現團隊形象。他說，希望從宜蘭出發，示範一場乾淨、理性的選舉，為未來藍白整合與對外競爭打下信任基礎。他也不擔心陳琬惠會參選到底，讓局面變成三腳督。他說，他們三人之間最大的共識就是「不論未來如何，一定要團結」。他說，三人對此已有明確共識，也正因如此，後續才會回到制度面處理整合問題。目前國民黨中央與民眾黨中央已成立協調小組，相關整合方向將由中央層級進行協商並形成結論。張勝德指出，待中央完成協議後，地方一定會依照該協議進行後續整合，這是既定的處理機制。他強調，現階段無法對外斷言藍白整合是否一定順利，因為所有結果仍須回歸黨中央與協調小組的正式機制來決定。不過他也表示，相信不論是黨內或支持者，大家對未來的期待其實都是一致的，目標就是團結向前。張勝德強調，大家的共同目標其實只有一個，就是勝選，因此才會從一開始就堅持「藍藍合」，因為黨內若無法先完成整合，就不可能進一步談藍白合作。他說，若黨中央機制真的無法處理，私下溝通也不是不可能，但重點始終在於如何贏得選舉，而不是各自堅持立場，對雙方都沒有好處。他談到，希望宜蘭能成為示範區，因為「自家人如果都談不好，怎麼去跟別人談」，所以必須在公平、公正、公開的機制下產生候選人，其他人就全力支持，而不是內耗競爭、兩敗俱傷，希望宜蘭能被視為民主的示範與聖地，打一場乾淨的選舉，讓全國看見政治其實可以不一樣。