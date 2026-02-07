我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（如圖）於《世紀血案》中角色性格壓抑，不好演繹。（圖／記者林柏年攝）

李千娜公開認錯、向各界致歉 未完整理解全貌成最大錯誤

▲李千娜（左2）宣布將《世紀血案》片酬全數捐出。（圖／記者林柏年攝）

未經同意拍攝讓她震驚 全數片酬捐出表達歉意

李千娜聲明全文曝光

電影《世紀血案》因改編台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被外界質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發強烈輿論反彈。事件曝光後，社會各界質疑製作方是否輕忽歷史創傷，也掀起關於創作自由與倫理界線的廣泛討論。隨著爭議擴大，參演演員接連遭到點名，要求說明接演過程與立場，風波不斷延燒。對此，李千娜於今（7）日首度透過社群平台發表長文聲明，正面回應爭議，認了態度輕率，並將會把片酬全數捐出。繼簡嫚書、楊小黎相繼發聲後，李千娜於今日透過社群平台發表長文聲明，首度正面回應爭議。她在文中坦言，針對自己在事件中的言行與判斷失誤，願意向林義雄本人、其家屬以及所有因此感到不適、憤怒與受傷的社會大眾致上歉意，並表示將虛心接受外界所有批評與指教，態度明顯轉為低調與反省。李千娜在聲明中直言，自己在未完全掌握整體劇本結構與作品份量的情況下，僅因角色屬於短期客串、戲份有限，便忽略作品背後所承載的歷史重量。她坦承，未能善盡演員應有的查證責任，只憑過往合作信任與經驗便答應演出，是極為不妥的判斷，她也提到製作人僅邀請她拍攝4天，角色為虛構的雜貨店老闆娘，劇情設定讓她產生共感，卻未意識到整體作品可能帶來的社會影響，對此深感後悔並持續反省。隨著事件持續發酵，李千娜表示自己是在爭議爆發、經外界查證後，才得知電影拍攝過程中並未取得林義雄或其家屬的正式同意，此事不僅違反合約內容，也完全超出她原先的認知與預期，她坦言對於未能事前查清授權狀況，自己責無旁貸，並已要求經紀公司針對合作細節啟動後續調查與處理。同時，她也再次為記者會上態度與發言失當致歉，承認當時未能顧及歷史事件對社會造成的深層傷害。在聲明最後，李千娜宣布將參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈予慈林基金會，她強調這項決定並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望以實際行動表達最基本的歉意與責任感，她也重申林宅血案與白色恐怖歷史是整個台灣社會的共同傷痛，無論針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，希望事情能有負責任的處理，然目前僅獲得草率的回應。林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，也是整體台灣社會的共同傷痛。我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，只有尊重和敬畏，因此以個人身份站出來面對。有關於電影內容，在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。對於以上，我非常後悔，不斷反省。製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，邀請我幫忙四天，客串角色。劇中我是個雜貨店老闆娘，最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。導演與製作在與我討論時，表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。我因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。林宅血案這樣殘酷的悲劇，臺灣白色恐怖的這段歷史，無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。長期以來，我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意李千娜