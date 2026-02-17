我是廣告 請繼續往下閱讀

家族營造公司12年承包60億工程 張勝德：沒有很特別

張勝德：選舉應選賢與能，用政見爭取選民支持

張勝德：16歲就開始當工人，記取父親教誨不走後門

宜蘭縣議會議長張勝德投入國民黨初選，要先與藍委吳宗憲競爭，再與民眾黨前立委陳琬惠整合。面對總統賴清德欽點的民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳。張勝德父親張建榮也曾任議長，家族從事營造業，近來已不斷有耳語影射張家與縣府關係密切，未來若正式投入選戰，抹黑攻擊恐怕只會越來越多。對此張勝德接受《NOWNEWS今日新聞》專訪說，他其實已經解釋多次，只可惜信者恆信，他也喊話林國漳，在民主聖地宜蘭選舉，應用政見爭取選民認同，別打負面選戰。張勝德家族旗下在宜蘭當地的「俊貿營造」公司，遭媒體爆料12年來承包縣內工程近60億元。張勝德反問，12年承包60億元工程，等於1年才5億元，這樣的規模，根本不必大驚小怪，但很多傳聞甚至省略「12年」，直接攻擊他們家賺了60億元。張勝德說，宜蘭是民主聖地，「民主就是回歸到正常的一個選舉，而不是在一些特定媒體上潑髒水，或者用一些煙霧彈干擾選民。」他強調，這種方式「很多百姓是無法接受的」，自己只能盡最大能力維護選舉的公平性。他認為，選舉應回到政策本身，候選人應把政見提出來，讓縣民理解，而非依靠惡意抹黑或司法手段打擊對手。張勝德說，「我們希望未來不管在全台或其他縣市，都能回歸到一個乾淨選舉。」談到負面選舉現象，張勝德指出，他過去觀察到很多選舉「打烏賊戰、每天都在抹黑，選舉完了每個人拍拍屁股走人」，這對民主形象不利。他說，「大家應該把政見提出來，讓縣民認同，自然就會支持你。」他表示，目前已有部分聲音開始出現負面攻擊，「我相信未來還會有後續發生，但我仍堅持回到政見、政策本身，這才是正道。」張勝德說，他主動提出政見，很樂見林國漳也跟進，「我從一開始就把政策提出來，現在其他候選人也陸續跟進，代表他們願意讓縣民了解未來施政。」對於可能出現的抹黑或過去事件被翻出，他認為選戰不能因為過去解釋過就忽略，「如果遇到再次被拿出來討論，我們仍需把事情說清楚。」他強調，沒有固定SOP，最重要的是把過去事件說明白，讓選民理解。回憶家族事業與從政經歷，張勝德說，「我父親從事政治時，我做自己的營造業，他告訴我三個不行：縣政府不能進、縣議會不能進、服務處不能進。」他強調，這是為了讓政治與事業完全切割，「我們回歸自己的本業努力，很多外界事情不用解釋。」他回憶，自己16歲就在工地做臨時工人，退伍後從基層逐步進入工程管理，「我們並不是含著金湯匙，而是一步步打拼上來。」他進一步描述營造業經歷，強調工程管理辛苦且風險高，「很多工程甚至要虧損，但我們仍然努力完成。」他舉例，「我曾在外地工作一週沒回家，累到在路邊睡著；郊區工程地下冒水，我們守了三天三夜，一步都不敢離開，最後仍完成任務。」張勝德指出，公部門不給錢，但他們的原則是「把事情做好、做好做滿」，並批評，「用這種努力去抹煞認真的公共工程廠商，是沒有道德的。」張勝德最後強調選舉與政策的關聯，「民主是一個花園，應該靠政見和政策去贏得選民支持，而非惡意抹黑。」他說，「我期許自己和其他候選人都能以政策回應選民期待，腳踏實地推動各項建設。」他重申，無論面對任何挑戰，「最重要的是把事情做好，把過去經驗說清楚，讓選民理解我的努力與承諾。」