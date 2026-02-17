我是廣告 請繼續往下閱讀

議長轉換跑道選縣長 張勝德：準備好了挽起袖子

張勝德支持北宜高鐵，串聯全台灣一日生活圈

張勝德：宜蘭有好山好水，盼吸引年輕人移居

張勝德：要讓8千通勤族每天準時回家吃晚餐

宜蘭縣議長張勝德轉換跑道，投入國民黨宜蘭縣長初選，他接受《NOWNEWS今日新聞提到》，自己過去在議會經驗，也對宜蘭未來發展構思出一幅藍圖，不過畢竟議員是監督角色，還是需要挽起袖子，自己動手做，若未來有機會當選縣長，他要將宜蘭打造成台北的後花園，改善台北與宜蘭之間的交通，可以舒緩台北的居住壓力，也讓北部人在假日可以多到宜蘭觀光，「宜蘭好山好水好風光，很適合來玩」。張勝德表示，經過在議會這幾年的歷練，不僅聽到了所有議員的建議，更深入傾聽了百姓的心聲，對於如何改變宜蘭、繪製發展藍圖，他已經做好了充分的準備。張勝德強調，縣長的角色並非高高在上批公文，而是必須立即上手並對全縣負責。他展現出親力親為的態度，希望能與大家一起努力，「我已經準備好怎麼樣去改變，怎麼樣去開發藍圖出來，我準備好，我可以出來承擔，我願意可以把袖子捲起來。」對於宜蘭人最在意的交通問題，特別是高鐵延伸宜蘭的議題，張勝德採取了堅定支持的立場。他指出，交通阻塞是外地遊客與本地居民最痛苦的事，尤其假日國道5號大排長龍，因此軌道建設勢在必行。針對外界質疑高鐵建設成本過高或涉及炒地皮的說法，他以十大建設時期的中山高速公路為例，強調基礎建設不能僅看眼前的成本，而應著眼於長遠的國土串聯與發展。張勝德說，「在早期蔣經國的時代，高速公路在開闢的時候，大家也是罵得半死啊，認為路上沒有幾輛車，可是現在上面整排都是車。現在說高鐵是對還是錯？我認為不管怎麼樣，高鐵都必須要整個串聯起來，尤其政府規劃環島快鐵，未來是要做一日生活圈，那它勢必第一站必須要串聯到宜蘭，這是第一首站，所以我認為它是一個非常值得的重大建設。」除了高鐵之外，張勝德也提出了對台62線延伸及鐵路高架化的具體構想。他認為，台62線延伸至頭城及蘇澳工業區，能解決雪山隧道禁行大貨車導致的物流問題，對宜蘭產業發展至關重要。同時，他也感嘆鐵路高架化從民國82年談論至今已超過30年，希望能加速推動以縫合鐵道兩側的發展落差，讓原本被鐵路分割的城市能夠串聯，這對於舒緩市區交通與促進區域平衡發展將有顯著幫助。在城市定位上，張勝德將宜蘭定義為台北都會區的重要腹地，主張應借鏡新加坡的模式，制定短、中、長期的施政藍圖。他觀察到北部地區如桃園、新竹已趨近飽和，人口與發展勢必向東移動。宜蘭擁有好山好水及較慢的生活步調，若能透過交通建設與台北達成「一日生活圈」，將能吸引更多年輕人返鄉居住或台北人來此置產。他強調，施政不能像在土地上亂蓋房子般毫無章法，必須要有延續性的規劃。目前台北到宜蘭的每日通勤族約8千人，張勝德也提出了將鐵路「捷運化」的構想，透過截彎取直與增加班次，期望將通勤時間縮短至30分鐘內。他感性地描繪了未來的願景，希望讓在外打拼的宜蘭遊子能輕鬆回家與父母共進晚餐。結合宜蘭得天獨厚的冷泉、溫泉與自然景觀，他期盼在中央協助下，改善財政與交通，將宜蘭打造成全台灣最適合居住、養老與旅遊的城市。張勝德總結，「我今天如果在台北居住上班，我從上班地點回到我住的地方，未來改善鐵道交通網的話，可以坐著火車回到故鄉30分鐘就到，家裡的父親母親也會很開心，兒子每天上班可以回到家陪我吃一個晚飯。」