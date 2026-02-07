我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市議員林智鴻今（7）日攜手鳳山區文山里長黃惠玲，共同舉辦新春揮毫活動，吸引逾百位鄉親共襄盛舉，在書法名師帶領下，林智鴻與黃惠玲一起寫下對聯「智湧鳳山起鴻運，惠風馬歲聽玲瓏」，盼新的一年雙雙成功連任，繼續合作替鄉親爭取更多建設與福利；此外，林智鴻今年推出的「馬上有錢」落款春聯，正中小市民心聲，也廣受基層好評。黃惠玲表示，與林智鴻合辦新春活動，不僅為了與社區同樂，也是對他在赤山爭取建設有成的肯定，包含2022年7月通車的八德路100巷拓寬工程，解決在地交通危險熱點，以及去年10月開工的「八德滯洪池」，將於今年11月完工，屆時困擾在地多年的淹水問題可望有解，鄉親們都對林智鴻的成績點滴在心；她強調，有政績、會做事、敢講敢拚的人，應該被大家繼續疼惜，盼望這些努力，能夠轉化成讓林智鴻成功連任的能量。林智鴻指出，他平時問政秉持「新舊共融」理念，就連這次新春揮毫也不例外，除了邀請在地書法名師李海村、黃淑珍、許文華一展筆墨風華，他與黃惠玲寫下的對聯，用詞喜氣，有兩人名字崁入，更有工整對仗，這些巧思竟是AI軟體Gemini不到幾秒鐘就產出的，他驚嘆科技進步至此「堪比七步成詩的曹植」，現場也有鄉親用手機如法炮製，一樣對「算出來」的AI對聯驚艷不已。另外，今年林智鴻推出的「馬上有錢」落款春聯，則是他透過志工票選，獲得壓倒性票數通過而採用的賀詞，推出後果然被大家青睞，踴躍索取，這也展現他長期堅持「從需求看供給」思維落實的重要性。林智鴻表示，文山里的進步，就和鳳山與高雄一樣，一直要向前，一刻不能停，因此他會繼續努力，包含未來八德滯洪池完工後，民眾心心念念的體健遊憩設施和停車空間等，他會繼續與黃惠玲繼續打拚，讓赤山更加宜居「馬上更紅！」春節連假倒數前夕，他也歡迎鄉親來服務處索取為數不多的「馬上有錢」春聯，貼在家門口讓心願快速顯化，來年荷包滿滿！