民眾黨主席黃國昌卸任立委後，隨即於本月初高調成立新北市長競選總部，等同提前點燃2026新北選戰。然而，最新民調數據顯示，在政黨好感度方面，30.8%對民眾黨有好感、51.8%對民眾黨反感，值得注意的是，對民眾黨的反感程度，達到去年5月以來的新高。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，黃國昌的「咒術迴力」發揮得淋漓盡致，民眾黨會不會提早泡沫化？吳靜怡表示，民眾黨在黃國昌帶領下，反感度直奔51.8%，創下8個月新高，民眾黨自稱吸引「年輕、菁英」支持者，但《美麗島電子報》1月數據顯示，在20歲至29歲年輕族群，民進黨好感度40.5%，民眾黨33.5%；在大學以上教育程度，民進黨45.8%，民眾黨34.4%。吳靜怡調侃，原本的菁英光環全面盡失，黃國昌天天在立院猛批賴清德，從國防預算杯葛到台美貿易質疑，像是在幫賴清德加分，反而讓賴政府鞏固國際形象。黃國昌的「咒術迴力」在這裡發揮得淋漓盡致，他越罵，民眾黨反感越升，賴清德好感越跳，這不只是民調數字，而是台灣民眾對「無差別杯葛」的反彈。「民眾黨會不會提早泡沫化？」吳靜怡指出，從支持度僅剩11.6%，比上月降0.9%，遠低於民進黨35.5%，以及國民黨18.3%，這已不是隱憂，而是現實危機。黃國昌上任後，黨內分裂、空降爭議不斷，與國民黨重疊的選民結構，讓中間選民流失。吳靜怡強調，民眾黨若不轉型，恐被國民黨吸納，黃國昌的「小藍」路線，加上國防經濟上的親中疑慮，讓民眾黨黨從「第三勢力」變成「邊緣政黨」。柯文哲如果2026選戰前不調整，繼續和黃前立委一起口水戰，泡沫化不是會不會，而是提早開始，咒術玩過頭，傷的是自己人。上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，針對全國22個縣市，設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，其中樣本規模成功完訪1,075人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。