駕艙機車交通部預告2026年修法開放，這類免戴安全帽、免待轉的新型機車，目前市場上討論度最高的就是Lean Mobility Lean3，目前台灣官方的粉專已經開放企業預購，預計今年8月依序交車，但售價高達318000元，逼近一台二手車的價格，讓不少網友直呼「買不下去」。YouTuber 3cTim哥生活日常頻道日前受邀前往試駕，Tim哥認為視野像機車、操作像汽車，但不難適應。
駕艙機車即將開放，之前Lean3在台灣曾經舉辦過試駕，YouTuber Tim哥受邀體驗，認為這款由前 Toyota 工程師設計、結合汽車與機車特性的新型交通工具，或許將成為都市通勤族的最新解方，同時分享試駕心得。
視覺與體感有反差
Tim哥表示，坐進駕駛座，看向後照鏡，狹長的視野讓你覺得自己正騎著一台機車，但雙手握著的卻是方向盤，腳下踩的是油門與煞車踏板，會有一種「看著像機車，開著像汽車」的錯覺，但不難適應，之後會傾向開車的感覺。
過彎體驗
Lean3 最大的動態特色在於其過彎機制。從車外旁觀，車輛轉彎時車身傾斜角度相當大，讓人忍不住擔心會不會倒？Tim哥表示，坐在車內完全無感於車身的傾斜，在進行八字繞錐測試時，展現了還不錯的穩定性，沒有二輪機車需要騎士用身體平衡的壓力。
操作直覺簡單
Lean3 的操作介面極度簡化，排檔僅有 R（倒車）、N（空檔）、D（前進）三個按鈕。起步時鬆開腳煞車，輕踩油門即可滑順前進，類似開車的方式。
乘坐空間
不用穿雨衣、不用曬太陽是駕艙機車最強的賣點。配備冷暖氣的封閉車廂，徹底解決了機車族的痛苦。但Lean3前座駕駛空間尚可，但後座對於身高較高的成年男性來說，頭部空間會感到壓迫，且雙腳需要像騎機車一樣張開放在前座兩側。雖然短程接送尚可忍受，但舒適度顯然無法與一般汽車後座相比。
停車、充電
Lean3 對於住透天厝或一樓有插座的車主相當友善，家用 110V 插下去，睡一覺約 7 小時就滿電了。但試駕過後最讓人糾結的體驗在於「停車」。因為採用車門開啟設計，若停在一般機車格，根本無法開門下車；若停在汽車格，又顯得空間浪費，且若兩旁車輛停得太近，同樣面臨進出困難。
資料來源:Lean Mobility、3cTim哥生活日常
我是廣告 請繼續往下閱讀
視覺與體感有反差
Tim哥表示，坐進駕駛座，看向後照鏡，狹長的視野讓你覺得自己正騎著一台機車，但雙手握著的卻是方向盤，腳下踩的是油門與煞車踏板，會有一種「看著像機車，開著像汽車」的錯覺，但不難適應，之後會傾向開車的感覺。
過彎體驗
Lean3 最大的動態特色在於其過彎機制。從車外旁觀，車輛轉彎時車身傾斜角度相當大，讓人忍不住擔心會不會倒？Tim哥表示，坐在車內完全無感於車身的傾斜，在進行八字繞錐測試時，展現了還不錯的穩定性，沒有二輪機車需要騎士用身體平衡的壓力。
操作直覺簡單
Lean3 的操作介面極度簡化，排檔僅有 R（倒車）、N（空檔）、D（前進）三個按鈕。起步時鬆開腳煞車，輕踩油門即可滑順前進，類似開車的方式。
不用穿雨衣、不用曬太陽是駕艙機車最強的賣點。配備冷暖氣的封閉車廂，徹底解決了機車族的痛苦。但Lean3前座駕駛空間尚可，但後座對於身高較高的成年男性來說，頭部空間會感到壓迫，且雙腳需要像騎機車一樣張開放在前座兩側。雖然短程接送尚可忍受，但舒適度顯然無法與一般汽車後座相比。
停車、充電
Lean3 對於住透天厝或一樓有插座的車主相當友善，家用 110V 插下去，睡一覺約 7 小時就滿電了。但試駕過後最讓人糾結的體驗在於「停車」。因為採用車門開啟設計，若停在一般機車格，根本無法開門下車；若停在汽車格，又顯得空間浪費，且若兩旁車輛停得太近，同樣面臨進出困難。
資料來源:Lean Mobility、3cTim哥生活日常