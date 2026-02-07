我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊春訓進入實戰階段，今（7）日於沖繩名護市進行備受矚目的隊內紅白戰。教練團特別安排陣中兩名台灣強投古林睿煬與孫易磊擔綱分組先發投手，這場「台灣右腕」的正面對決，不僅是火腿隊春訓的重頭戲，更因兩人皆入選世界棒球經典賽台灣隊30人名單，被日媒視為經典賽預賽「台日大戰」的前哨戰。擔任白隊先發投手的古林睿煬，首局面對紅隊首棒、二刀流好手矢澤宏太，第一球就飆出148公里速球直接讓對手「折斷球棒」，隨後製造滾地球抓下出局數。雖然接連被今川優馬、萬波中正敲安，並投出保送形成1出局、滿壘的險境，但古林隨即連飆2次三振，其中對決吉田賢吾時更催出此役最快的152公里讓打者揮空，成功逃離滿壘危機。紅隊先發投手孫易磊則在1局下登場，他在本場比賽最快球速來到153公里，甚至超越古林。然而首名打者水谷瞬表現更加突出，鎖定孫易磊投出的第6顆變化球，將球送出左外野大牆，在逆風的情況下轟出一發陽春砲。孫易磊失分後展現大心臟、穩住陣腳，接連三振山縣秀與清水優心。雖然後續再被田宮裕涼、奈良間大己敲安，所幸外野手萬波中正「雷射肩」神助攻，在本壘前助殺跑者，讓孫易磊最終僅失1分完成任務。本屆經典賽台灣隊名單中，包含旅日的古林睿煬、孫易磊、徐若熙及張峻瑋在內共有12名旅外好手。去年已在日職證明實力的古林睿煬，目前被日本媒體公認為台灣隊的頭號王牌。隨著3月6日台日大戰倒數一個月，兩名台灣投手的實戰調整狀態受到台日兩國高度關注。兩人預計在結束春訓第一階段後，將暫別母隊返台與台灣隊合流，力拚邁阿密門票。