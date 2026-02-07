我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》取材自台灣戒嚴時期，林義雄的家族命案「林宅血案」，近日未取得當事者爭議延燒，影迷揚言抵制，演員楊小黎、簡嫚書、李千娜接連表態致歉。台大婦產科名醫施景中接連在社群表達「拒看」，強調「不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。」演員在記者會中表示「能不是那麼嚴重」，後續陸續道歉。楊小黎表示「造成了不好的觀感，對不起」。簡嫚書說，簽約時製作方保證已取得拍攝本片的合法授權，所以才接案；李千娜認了態度輕率，將會把片酬全數捐出。施景中在臉書貼文表示，經過了一整夜的沸騰，「也沒有這麼嚴重嘛」這句話，引發出來更多更多當年國民黨的血腥黑歷史的曝光。「我才知道，為什麼民主前輩林義雄在出殯現場跪姿怎麼奇怪？我才知道，他去尋找母親女兒墓地，被黨國以「遊山玩水」為由，又把他抓回去關。後來母親和小孩的遺體，也因為沒人敢出售墓地給他，而冷凍櫃冰了四年。」施景中指出「還有許多人，也講出了她們自身的血淚史，不忍卒讀。這一切，再加上最近一年多來在國會的荒腔走板演出，我確信KMT真的是台灣的毒瘤。這一切歸功於「世紀血案」電影的推出。不過，我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。」