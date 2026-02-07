高檔自助餐廳「島語」被封為全台最難訂位Buffet，每逢開放訂位，官網秒殺、電話重播、信用卡秘書代訂全被搬上檯面，網路上充斥各種搶位攻略。不過，有網友分享親身經驗指出，其實完全不用鑽研那些技巧，只要記住四個字就好：「去現場訂。」不論日期、時間或人數，櫃台幾乎都會回應有位子。貼文曝光後，釣出大票網友認證：「這是真的，只有直接跑現場訂才會有位置！」
「全台最難訂Buffet」沒打電話訂到了！他4字口訣免搶位：不必研究攻略
原PO在Threads發文表示，自己原本看了大量「島語訂位攻略」，已經做好可能訂不到的心理準備，沒想到實際行動後才發現事情沒那麼複雜。他直接到餐廳櫃台詢問，不論日期、時間或人數，服務人員幾乎都笑眯眯回應「都有位子喔」，讓他直呼根本不用搶網路、也不用狂打電話，「其實什麼攻略都不必研究，只要記得四字口訣：去現場訂。」
貼文一出，立刻釣出不少網友現身認證，「我直接去現場訂過兩次，平日都還會有幾個日期可以選，沒那麼難訂」、「我上次吃完，直接櫃檯訂下次要吃的時段，還訂了兩個不同日期都有位置，超好訂」、「之前在南展附近上班，幾乎都是走路過去幫朋友問日期現場訂，沒有一次沒有位置的」。
更有網友留言透露，自己曾在1月1日、2月1日準時上網訂位都失敗，請信用卡秘書協助也沒結果，看到這篇分享後抱著半信半疑的心態到現場詢問，結果真的順利訂到，因此特地回來感謝原PO：「感謝Threads讓我看到這篇！」
事實上，除了島語之外，也有民眾補充，其實饗饗、旭集、Urban Paradise等熱門吃到飽餐廳，現場候位同樣可行，通常等待時間約一小時左右。原因在於餐廳多半會預留部分名額給現場客人，不一定全數釋出給線上或電話訂位，與其和系統人擠人，不如直接走一趟碰碰運氣。
🟡「島語」營業資訊
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
