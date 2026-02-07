我是廣告 請繼續往下閱讀

第一層利息，是同盟承擔成本增加。

第二層利息，是在對中國與台海的政策上，必須受美國「制約」。

日本眾議院選舉明（8日）就要投開票，美國總統川普（Donald Trump）公開發文，力挺日本首相高市早苗，以及她所率領的自民黨、執政聯盟，被日本國內的反對勢力批為干涉內政。旅美教授翁履中認為，川普的政治語言有其不可預測成本，各國政治人物真正該問的，不是自己喜不喜歡川普、要不要抗議美國介入內政，而是看清川普對各國政情不可忽視的影響力。翁履中在臉書粉專發文，表示目前自民黨民調領先，高市早苗幾乎篤定會贏，所以川普此刻背書，對高市的幫助其實有限，卻沒有拒絕空間，只能感恩、收下、點頭微笑，形容川普的背書就像「政治信用卡」，關係好的時候額度沒上限，但利息一定要還，這也是川普時代要特別小心的-重點不是川普給了什麼，而是收下後欠了他什麼。翁履中坦言，這張「政治信用卡」的本質不是友誼，而是權力和利益，川普公開背書，就等於在國際舞台上宣告，對方是他支持才成功的人，也是美國的小夥伴兼交易對象，對方外交路線更難完全「只為自己」，必須回應川普的期待，至於川普期待的回報會是什麼？翁履中認為，至少有2種「利息」要付：川普最在意的是盟友能不能「出更多錢、做更多事」，高市早苗主張提高國防投入，表面看來與川普同調，但真正的壓力在於要提高到什麼程度、買什麼、要把哪些能力交給美方供應鏈等等，當川普把背書當成投資，他一定會期待回收，而且回收方式通常很直接，就是用安全議題換經濟條件，再用經濟條件反過來綁住安全承諾。翁履中指出，很多人會直覺以為，川普背書高市，就代表日本獲得支持，可以對北京更強硬、台海可以更安全，但現實並沒有那麼簡單，特別川普想跟北京交易的態度已經相當明確，他並真的不在乎日本要怎麼做，但美國的態度會是「你可以硬，但不能硬到壞了我的局」，核心思維就是：嚇阻可以，失控不行；節奏不能讓美國掌握不住。所以對高市而言，勝選後的中日關係，一樣會是條難走的鋼索，既要滿足支持她的強硬派，又要承受北京的壓力，還要符合川普的「可控劇本」。接著，翁履中提醒，更值得台灣借鏡的是，川普背書高市早苗，說明現在的美國政府不只會「點名」國外不配合的政黨，也會「背書」他願意配合的夥伴，川普的邏輯其實很一致，只要能讓其他國家更配合美國利益，任何傳統外交框架都可以先擱置，甚至把外交互動改造成「美國獲利的機會」。因此，即使被批評介入他國內政，川普也不會在意，對他來說，重點不是「你們國內怎麼想」，反正他也聽不到、聽不懂，他只需要考慮，能不能把對他國造成的政治影響，變成談判的籌碼。最後，翁履中強調，各國政治人物真正該問的，不是「喜不喜歡川普」、也不是「要不要抗議美國介入內政」，更現實的問題在於，能不能在川普式外交操作下，讓自己的選情不要受到負面衝擊；畢竟川普政府的介入方式，不一定是對你開罵，有時候是背書你的對手，所以除非真感覺勝券在握，否則川普對各國內部政情帶來的影響力，實在不容輕忽。