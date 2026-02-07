我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧揪粉絲一起去單身即地獄節目見面。（圖／IG@82dahyeda）

啦啦隊女神李多慧又出招，本次不是在球場熱舞，而是直接「進軍地獄島」！昨（6）日她的經紀人上傳影片，是李多慧模仿韓國超夯戀愛綜藝《單身即地獄》，浮誇、自戀的自我介紹橋段瞬間在網路掀起熱議，甚至在其中她還自戀地說：「我從小就漂亮」，笑瘋許多粉絲。李多慧經紀人曝光的影片中，只見她踩著拖鞋、穿著居家服現身，外型隨性，一開口就完美複製《單身即地獄》女嘉賓的經典自我介紹語氣，自信滿滿地說：「我從小時候到現在一直漂亮。」還誇張表示，自己走在路上沒幾步就會被搭訕，人氣高到已經變成日常。更搞笑的是，李多慧還加碼「自戀設定」，笑稱自己不需要吃飯，「我照鏡子看到這張臉，就已經飽了」，她甚至一本正經地自稱擁有能讓人「瞬間變幸福」的魔法，搭配誇張表情與肢體動作，整段43秒影片笑點密集、毫無包袱。因經紀人在發文時直接逗趣寫下：「《單身即地獄》下一季嘉賓，李多慧」，因此本人也超配合在留言區自嘲：「我好像要去地獄島了……」，影片尾聲，李多慧還突然畫風一轉，正經對著鏡頭說出：「我們在《單身即地獄》見面吧！」一來一往的互動讓粉絲笑翻。