藍白整合若出現內訌，對民進黨最有利

冬山鄉、礁溪鄉、五結鄉湧入新移民，自主性高成搶票關鍵

2026年宜蘭縣長選戰，民進黨為搶回執政版圖，欽點律師林國漳參選，國民黨內則要先由議長張勝德與藍委吳宗憲初選，再與民眾黨前立委陳琬惠整合。藍營人士分析，綠營勢必猛打停職中的縣長林姿妙官司，但綠營一樣有前立委陳歐珀的弊案，而林國漳雖有賴清德的奧援，但林國漳是素人，仍須有夠強的在地連結才能爭取選民支持。藍綠之間條件類似，一來一往，藍營仍應較具優勢。林姿妙2018年當選縣長，當時獲12萬票、得票率49.48%，遙遙領先陳歐珀的9萬票、38.23%，2022年林姿妙連任成功，獲近12萬票、50.76%，對手江聰淵9萬票，41.13%。陳琬惠則有1.6萬票、約7%。到了2024年藍綠白在宜蘭選情，總統票部分，國民黨7.7萬票、民眾黨7萬票，民進黨11.9萬票；政黨票部分，國民黨7.8萬票、民眾黨5.8萬票，民進黨10.7萬票。從近年得票數字來看，藍白票數合計，都勝過民進黨，這也正是藍白整合的關鍵，即使整合出一組候選人，但藍白選民是否願意相互支持，都會左右最後選情。地方人士分析，藍+白與綠營在宜蘭縣長這局，條件類似，林姿妙有過去執政的政績，也會有執政包袱，同樣地，民進黨雖傾全黨之力要搶下宜蘭，但中央執政的包袱，對綠營選情也不見得是加分，這對雙方都一樣是有利有弊。此外，林國漳雖是賴清德欽點，但畢竟是素人，毫無從政經驗，即使張勝德與吳宗憲從政經歷也不長，但總是比林國漳有經驗，地方選戰要靠自己，再多明星加持也不見得有用，林國漳要勝出，除了靠綠營基本盤，還是要設法多提政見，爭取中間選民認同。該人士說，藍營在不少縣市初選都爆出爭議，黨內開始出現摩擦，而當藍白無法合作、甚至藍營自己都內訌時，就是民進黨的機會，不過相較之下，這樣的情況在宜蘭反而未出現，張勝德與吳宗憲個性內斂，彼此都會節制，不攻擊對手，若陳琬惠也能確實與藍營整合，藍白發揮最大戰力，民進黨要搶回宜蘭執政版圖，也不是那麼簡單。另一名地方人士提到，宜蘭12個行政區當中，宜蘭市與羅東鎮的人口最多，這兩地是宜蘭大票倉，在地人口密度高，家族與鄰里網絡交織緊密，也是最容易固樁的選區，只要在這兩區票數領先，選情就穩了一半，以2022年選戰為例，林姿妙對上江聰淵，在這兩區都贏了不少票。不過該人士說，近年來變數最大的反而是礁溪鄉、冬山鄉與五結鄉這類蛋白區，尤其是冬山鄉，靠羅東的部分（如順安村、群英村一帶），幾乎與羅東生活圈重疊，承接了大量羅東外溢的年輕家庭與新移居人口；礁溪鄉因溫泉宅吸引了大量台北退休族與置產客，五結鄉同樣因鄰近羅東且房價相對親民，也有不少年輕的新移民。這些「新移民」平日多半在雙北生活或通勤，與在地傳統的宮廟系統、派系人脈幾乎零互動，傳統的組織戰很容易在這裡踢到鐵板。該人士說，這三個行政區的選民自主性高，不見得有政黨忠誠度，林姿妙在這三個行政區的領先優勢就不明顯，冬山鄉甚至是2022年林姿妙唯一沒拿下來的行政區。面對2026年選舉，這些人是否願意返鄉投票，又或是要投給哪一個政黨，將取決於當下的政治氛圍，或誰能推出他們關注的民生議題，就能激發這群「隱形選民」的投票熱情，成為逆轉勝負的關鍵點。