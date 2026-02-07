我是廣告 請繼續往下閱讀

湖人需要防守、需要板凳得分爆發力、需要更多進攻武器，或許Cam Thomas就是更好答案。

湖人正在進行一場關鍵「搶人大戰」，目標是剛被籃網裁掉砍分後衛Cam Thomas。190公分Cam Thomas 26歲，本季在籃網主要打替補，場均15.6分、3.1助攻，投籃命中率4成，三分命中率3成2，進攻效率不高。Thomas球路特色是個人單打、擅打爛仗，驚人爆發力和突破是他進攻最主要武器，他很適合做為板凳上來砍分+改變比賽節奏武器。儘管外線不好也不穩，但湖人需要板凳上有一個能持球、突破、打爛仗，隨時上來可以砍分改變比賽節奏大奇兵，Cam Thomas無疑是最合適人選。從位置、打法和球隊、球員需求，湖人非常需要Cam Thomas這樣的進攻得分武器，擁有持球突破+無比進攻創造力，Cam Thomas也需要湖人這樣的大舞台和發揮空間，今年夏天拚一分大合約。上季在籃網，Cam Thomas打出場均24分、3.3籃板、3.8助攻，投籃命中率4成4，三分命中率3成5驚人數據，Thomas連續兩季都打出場均至少22分得分爆發力，去年夏天Thomas希望能拿到一分年薪至少3000萬美元以上複數年合約。1、兩年3000萬美元，第二年球隊選項，放棄交易否決權。這跟勇士開給Jonathan Kuminga合約模式一樣，只是Kuminga拿到兩年4800萬美元合約。2、一年950萬美元（加激勵獎金最高可達1100萬美元），放棄交易否決權。Cam Thomas充滿自信，拒絕籃網開出兩個選項，決心再打一季就走人拚更大合約籃網肯定是找不到滿意報價，也拿不到Cam Thomas同意被交易下家，最終只能選擇在球員交易截止日後裁人，給彼此重新開始機會。Cam Thomas打法就是沒有三分外線的騎士後衛Donovan Mitchell，兩人身高、體型、爆發力、球路幾乎一模一樣，但Donocan Mitchell投籃原本就比Cam Thomas稍好，進入聯盟3-4年也練出更穩定三分外線。Mitchell今年三分命中率3成8，是合格三分射手。Cam Thomas在籃網球隊文化和養成體系裡放養五年，投籃沒有更好更穩，控球、組織和打法上偏向個人，缺少球商和團隊概念。如果湖人能撿到Cam Thomas，能解決湖人板凳不會得分困窘，整體戰力和武器也有機會更完整。Cam Thomas更需要湖人這樣的大市場和大舞台，湖人同時能給Thomas需要的持球得分和上場空間，有助Thomas創造更好身價。