近期正值尾牙、農曆春節聚餐旺季，親朋好友相聚酒酣耳熱，難免有人不勝酒力喝掛斷片。許多民眾見朋友醉倒，幫忙扶上床休息，卻往往忽略一個致命細節。消防員經營的「消防神主牌」近期在Threads上發文提醒，別讓喝醉的人仰躺睡覺，否則恐發生「嘔吐物窒息」悲劇，建議讓喝醉的朋友側睡才能保命。
消防員在「消防神主牌」Threads上透露，執行勤務最怕遇到一種案件，就是朋友喝醉後被扛上床平躺大睡，同伴以為沒事繼續狂歡，結果隔天要去叫人起床時，才發現對方身體早已冰冷僵硬，嘴邊還留有一灘嘔吐物，這就是所謂的「嘔吐物窒息」。
喝醉側躺可避免發生憾事
消防員解釋，當人喝到爛醉、意識不清時，喉嚨的嘔吐反射會變弱，若採平躺姿勢，嘔吐物受重力影響流不出來，就會直接倒灌回氣管與肺部，造成窒息死亡，簡單來說就是被自己的嘔吐物給「淹死」了。
為了避免憾事發生，消防員呼籲身邊若有人喝醉，絕對不能只幫他蓋被子就離開。最重要的一個救命動作就是讓他側躺，這在急救上稱為「復甦姿勢」。採側躺姿勢的好處在於，萬一醉酒者嘔吐，嘔吐物會順著嘴角流到枕頭上，而不會卡在喉嚨或流入氣管。雖然這樣可能會弄髒枕頭，但救護員強調：「至少人是活的」。一個簡單的翻身動作，就能挽救一條寶貴生命。
資料來源：消防神主牌
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
