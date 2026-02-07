我是廣告 請繼續往下閱讀

翻拍自台灣白色恐怖時期重大命案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因主辦方未向事件受害者林義雄家屬等人同意就開拍，加上演員李千娜、楊小黎等人殺青記者會時，在鏡頭前燦笑且有「拍攝很開心」等發言，引起全台民眾抵制拒看。今（7）日出演演員楊小黎、簡嫚書、李千娜陸續道歉後，稍早《世紀血案》製片方發聲道歉，表示初衷只是想讓大眾用不同角度認識歷史，同時為沒事前取得林義雄同意道歉。《世紀血案》製片方在聲明中特別提到，林義雄先生為國人尊敬的黨外運動前輩，其家人遭逢的不幸事件，當年全國哀悼，製作團隊對此絕無任何不敬之意，對於未能在第一時間主動登門請教與說明，製作單位也表達歉意，並強調未來將以最高尊重為前提，主動溝通、虛心傾聽各方意見與指教。針對《世紀血案》內容，製作方指出，「林宅血案」歷經多次政府重啟調查，案件真相始終未有突破，但隨著時間推移，不少當事人與相關人士陸續出版回憶錄，提供了新的史料與觀點，《世紀血案》並非以既定結論為前提，而是透過虛構的「女記者」角色，重新整理不同時代的新舊視角，試圖呈現當年台灣社會氛圍與轉型背景；此外，聲明中也替演員發聲，強調演員的職責僅在於專業演出，對於製作單位在執行與溝通上的疏失，導致演員捲入輿論、引發社會疑慮，製作方在此鄭重致歉，並表示將負起應有責任。製作單位最後重申，《世紀血案》的創作初衷，源自台灣電影工作者對這片土地的關懷，希望透過影像回望台灣轉型時期的一段歷史，促進社會對自身過去的理解與討論。《世紀血案》後續動向與上映時程，仍有待片方進一步公布。針對近日各界對於電影《世紀血案》改編題材之討論與關注，本劇組及製作單位（以下簡稱本公司），虛心接受所有建議。為回應大眾關切，特此聲明如下：《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視，整理各種新舊視角。演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。費思兔文化娛樂股份有限公司風尚國際文化傳媒股份有限公司 敬上2026年2月7日