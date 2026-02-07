我是廣告 請繼續往下閱讀

六大主題、十大燈區，打造「整個北港都是燈會」

信仰×藝術×音樂全開，從白天看到深夜

賞燈之外，還要把人潮留下來

「2026北港燈會・潮光潮」將於2月14日至3月8日盛大登場，雲林縣政府6日特別北上台北瓶蓋工廠舉辦宣傳記者會，由縣長張麗善率領縣府團隊、策展人與旅外雲林鄉親共同揭幕。縣府喊出「燈會原鄉」定位，強調北港不只是辦燈會，而是把信仰、歷史與城市生活一次攤開，邀請全台民眾走進北港，感受最有文化厚度與人情溫度的光影盛事。張麗善指出，今年燈會以「潮光潮」為主題，邀請淡江大學邱俊達擔任策展人，集結國內外13組藝術家與創作團隊，串聯顏思齊紀念碑圓環、水道頭文化園區、朝天宮、武德宮、義民廟到北港糖廠等重要文化場域，讓賞燈不再只是走一條路線，而是沉浸在整座城鎮的光影敘事之中，展現「越在地、越國際」的燈會特色。主燈由日本藝術家杉原信幸打造《海之巨樹－光之潮的祈禱》，以竹材與蚵殼構築大型永續裝置，回應顏思齊拓墾史與媽祖海洋信仰，白天是雕塑、夜晚化為震撼聲光秀；北港糖廠燈區則由藝術家楊士毅與春池玻璃合作《光之祥雲》，成為燈會前導焦點。縣府同步結合除夕、元宵、迎財神等民俗活動，推出巷弄燈區、義民廟燈區與親子互動體驗，包含小提燈發送與24場彩繪燈籠活動，讓民眾不只是「來看」，而是「來玩、來參與」。交通方面也加開北港環鎮接駁公車，並搭配消費滿額抽獎活動，全面衝刺觀光人流與在地經濟，展現北港燈會不只是節慶，而是城市級文化行動。