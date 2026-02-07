「驊哥電腦」近日遭爆資遣全體員工、積欠貨款逾千萬元，引發外界質疑是否倒閉甚至跑路，相關討論在社群平台快速延燒。面對傳言，驊哥今（7）日下午親自發聲明澄清，強調公司未倒閉、未跑路，也沒有黑衣人搬貨，但坦承財務出狀況，正與銀行及代理商協調。他表示已下單商品會正常出貨，員工也已依法給付資遣費。
驊哥電腦驚傳倒閉、資遣員工！本人親發聲：沒有黑衣人搬貨
驊哥本人在7日下午1時許於臉書粉專發文澄清，強調自己沒有跑路、公司也沒有倒閉，更沒有外界傳聞的黑衣人上門搬貨。他坦言近期確實在財務上出現狀況，目前正與代理商、銀行持續溝通處理，但也特別說明「我沒有去碰高利貸，所以也請大家放心。」
針對消費者最關心的訂單與員工權益，驊哥表示，所有已完成下單的商品都會照常出貨，至於官網暫時將商品標示缺貨或下架，則是為避免消費者付款後卻無法即時交貨，反而造成更大困擾。他也強調，員工部分並未積欠薪資，且皆已依勞基法規定支付資遣費。
聲明曝光後，再度引發兩極反應，有網友留言力挺「了不起，負責」、「一定會度過難關的」、「能給員工一個基本的交待就是一件好事」，但也有人選擇觀望，直言「讓子彈飛一會」。
驊哥電腦官網產品幾乎全下架！消費者炸鍋：客服聯繫不上
事件最早源自臉書社團「電腦DIY 組裝 - 維修.疑難雜症 討論區」，有網友轉貼Threads內容指出，驊哥電腦已資遣所有員工，且積欠上游貨款1000多萬，現況等於是「兩手一攤沒錢」。同時也有人發現，驊哥電腦官網上多數電腦相關商品已顯示缺貨，僅剩保護貼、滑鼠、防毒軟體等零星商品仍有庫存，引發外界質疑是否透過清庫存方式換取現金、緩解資金壓力。
隨著消息擴散，驊哥電腦粉絲專頁也被大量留言灌爆，不少網友直言「要跑路了嗎」、「留友看」、「收不收得到貨是另一回事」、「可能撐不到12週年」、「保固售後山盟海誓，如今跑路都沒你的事」。也有消費者現身反映，自己購買的筆電仍在保固期間，但客服完全聯繫不上，維修品寄出後多日未獲回覆，電話與通訊軟體都無法接通真人服務。
其中，知名影音創作者、波蘭與台灣夫妻檔蜜拉與士愷也曾公開留言表示，「和您購買的筆電保固內二次故障，寄送過去，等了2個工作天都沒有收到確認回覆。在上班時間透過Line和電話都無法聯絡到真人，不知是否方便處理呢？」針對消費者的疑問，驊哥表示目前訊息部分會回比較慢一點，請大家見諒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
驊哥本人在7日下午1時許於臉書粉專發文澄清，強調自己沒有跑路、公司也沒有倒閉，更沒有外界傳聞的黑衣人上門搬貨。他坦言近期確實在財務上出現狀況，目前正與代理商、銀行持續溝通處理，但也特別說明「我沒有去碰高利貸，所以也請大家放心。」
針對消費者最關心的訂單與員工權益，驊哥表示，所有已完成下單的商品都會照常出貨，至於官網暫時將商品標示缺貨或下架，則是為避免消費者付款後卻無法即時交貨，反而造成更大困擾。他也強調，員工部分並未積欠薪資，且皆已依勞基法規定支付資遣費。
事件最早源自臉書社團「電腦DIY 組裝 - 維修.疑難雜症 討論區」，有網友轉貼Threads內容指出，驊哥電腦已資遣所有員工，且積欠上游貨款1000多萬，現況等於是「兩手一攤沒錢」。同時也有人發現，驊哥電腦官網上多數電腦相關商品已顯示缺貨，僅剩保護貼、滑鼠、防毒軟體等零星商品仍有庫存，引發外界質疑是否透過清庫存方式換取現金、緩解資金壓力。
隨著消息擴散，驊哥電腦粉絲專頁也被大量留言灌爆，不少網友直言「要跑路了嗎」、「留友看」、「收不收得到貨是另一回事」、「可能撐不到12週年」、「保固售後山盟海誓，如今跑路都沒你的事」。也有消費者現身反映，自己購買的筆電仍在保固期間，但客服完全聯繫不上，維修品寄出後多日未獲回覆，電話與通訊軟體都無法接通真人服務。
其中，知名影音創作者、波蘭與台灣夫妻檔蜜拉與士愷也曾公開留言表示，「和您購買的筆電保固內二次故障，寄送過去，等了2個工作天都沒有收到確認回覆。在上班時間透過Line和電話都無法聯絡到真人，不知是否方便處理呢？」針對消費者的疑問，驊哥表示目前訊息部分會回比較慢一點，請大家見諒。