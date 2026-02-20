我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《百駿圖 卷》。（圖／故宮提供）

▲故宮與統一企業「滿漢御品」第6度聯名，取材自清代宮廷製瓷巔峰之作「洋彩玲瓏轉旋瓶」。（圖／故宮提供）

▲故宮與茗京粹推出的「五行養生飲禮盒」，以五行養生茶書為概念，打開是書本內頁的感覺，並將茶包陳列設計成九宮格。（圖／故宮提供）

▲故宮與桃園市政府推出「桃茶寶盒」以故宮典藏〈清 粉彩蟠桃天球瓶〉為靈感，巧，融合故宮百年文化底蘊與桃園百年茶香。（圖／故宮提供）

▲從故宮人氣國寶肉形石發想的紅燒肉。（圖／故宮提供）

▲「黑蒜頭烏骨雞湯」以故宮「明 嘉靖 紅地黃彩雲龍紋蓋罐」為設計。（圖／故宮提供）

國立故宮博物院近年透過品牌聯名策略，展現極強的市場號召力與經濟效益，去年度營收4.34億元，年增17%。澎湖縣長陳光復曾表示，聯名商品加持下商機，預估可以持續兩、三年。故宮副院長黃永泰表示，春節前一周幾乎是故宮年度業績最高的時間，家庭旅遊、寒假、送禮需求讓商品業績暢旺。根據故宮調查縣市政府專案合作廠商，合作企業普遍認為與故宮聯名能實質提升品牌能見度與市場定位，更認為對未來市場開發、產品定位有正面幫助，更有廠商表示銷量因此成長達47%。澎湖縣長陳光復曾表示，在故宮聯名的加持下，產品吸引力加，為店家帶來超過數倍的業績成⻑；初估一年可以為澎湖帶來多上千萬的商機，並且可持續兩、三年。先前故宮透過唐代狂草作品自敘帖，與機車品牌聯名，推出電動機車，更列入今年學測考題，聯名屢屢創造話題。今年故宮因應「馬年」，與運動品牌FILA推出以清代宮廷畫師郎世寧的經典鉅作《百駿圖 卷》及《愛烏罕四駿 卷》為主軸的聯名服裝。黃永泰指出，此次是首度跟運動品牌聯名，融合過年節慶，並非搶眼設計的「馬」，而是輕腳地融合進生活服飾中。此外，故宮也第六度和統一滿漢御聯名，延續展覽「大美不言」核心，用自清代宮廷製瓷巔峰之作「洋彩玲瓏轉旋瓶」，用國寶成為御饌美學。黃永泰也特別推薦6類適合春節應景產品，分別為故宮與茗京粹推出的「五行養生飲禮盒」，用五行養生茶書為概念，並把茶包陳列設計成九宮格狀；故宮與桃園市政府推出「桃茶寶盒」，以〈清 粉彩蟠桃天球瓶〉為靈感，連結桃園市花「桃花」；故宮與嘉義優鮮聯名推出的文會圖XO醬禮盒、耄耋烏魚子爆米花罐、早春圖巧克力方塊酥禮盒等，桃機第一航廈也買得到，讓返鄉探親、出國旅遊的旅客可在國門前買到兼具文化意象與在地風味特色伴手禮。再者，故宮從人氣國寶肉形石發想，用彰化農場飼養的陽光豬五花肉，做成「外婆的紅燒肉」，更被認證為銀髮友善食品；而「黑蒜頭烏骨雞湯」則是用「明 嘉靖 紅地黃彩雲龍紋蓋罐」為設計，為嘉市好店延續古法瓦罐炭火慢煨工藝，與金門自然發酵黑蒜做成的滋養湯品。最後是，故宮與蘭陽博物館推出的「勁早有吉-米乖乖金棗風味」，「金棗」諧音「勁早」與宜蘭風景「龜山島日出」呈現「勁早有吉」的吉祥寓意。故宮114年度整體營收達4億3,451萬餘元，較113年度3億7,203萬餘元成長約17%。 黃永泰表示，郵輪旅客到訪故宮通常是業績最高時段，平均每人消費金額約7000至1萬元；撇除郵輪旅客拜訪時間外，春節前、寒假時間正是故宮一年銷售最佳的時間，有寒假學生、家庭等消費者拜訪，帶動業績成長。