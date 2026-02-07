寒流開始南下影響台灣，中央氣象署表示，今（7）日越晚會越冷，屆時北台灣將會跌破10度，降溫加上水氣配合得宜．今晚到明日高山有降雪機會，包括桃園以北及宜蘭海拔1000公尺以上也有降雪機會，也就是平常較少降雪的陽明山大屯山也有機會下雪，拉拉山、太平山則是全台最可能降雪的區域，《NOWNEWS》整理全台高山降雪機會、追雪時間、低溫一次收。
🟡今晚到明日下雪機會高！高山下雪機率一次收
中央氣象署預報員鄭傑仁提到，寒流今日南下影響，在溫度及水氣條件配合下，今晚到明日高山有降雪機會，包括桃園以北及宜蘭海拔1000公尺以上，竹苗、中部及花蓮2500公尺以上，南部及台東3000公尺以上山區。
氣象專家賈新興表示，這波寒流降雪機會最高的時間點在周六晚上到周日白天，尤其是北台灣降雪機會最高，《NOWNEWS》整理全台高山降雪機會、追雪時間、低溫一次收。
🟡2/7深夜至2/8清晨（各地降雪機率最高）
📍太平山：降雪70-80%，氣溫0至-1度
📍合歡山：降雪機會30-40％，出現冰霰機會大，氣溫1至0度
📍雪霸山：降雪機率60%, 氣溫接近0度
📍大屯山：降雪機率10％，氣溫2至3度，風寒效應強的地方有機會出現霧淞
📍拉拉山：降雪機率70-80%，氣溫0至-1度
寒流冷到下周一！最冷只剩下6度
中央氣象署預報員鄭傑仁預報指出，寒流今日逐漸南下，影響到下周一，各地低溫逐漸下降，寒流下周一白天會稍微減弱，下週二溫度明顯回升，下週三後又有鋒面以及東北季風或大陸冷氣團南下，屆時天氣又會轉濕涼。
北部宜蘭花蓮溫度在16度至20度，越晚越冷，晚上北部、宜蘭低溫剩下12度，花蓮約16度；中南部高溫仍有23度，南部、高屏25度至27度，東南部23度，夜間受到寒流影響，剩下14度至16度，外島像是金門、馬祖會更冷。
周日整天高溫都不超過13度，最冷時間點在周日整天到下週一清晨，各地都會出現13度以下低溫，近山區、空曠地區會更冷。周日清晨中部以北、宜蘭、花蓮約10度至12度，中南部12度至14度，明晚到周一清晨是最低溫的時刻，桃園以北、東半部8到10度，高屏、花東11度至14度，北部沿海空曠和近山區會更冷，下探6度至8度。
下周一白天逐漸回暖！下週三又要迎接下波冷空氣
下周一白天起冷空氣減弱，高溫回升至16度以上，南部回到20度以上；下周二各地回溫更明顯，普遍回到20度以上，不過清晨低溫仍在12度至15度，中南部日夜溫差大。
今日晚上到明天水氣量會增加，除了迎風面降雨增多，西部山區及南部平地的降雨會提高。今天基隆北海岸、大台北山區雨勢明顯，會有局部較大雨勢發生，桃園以北、宜蘭地區偶陣雨，苗栗以北、東半部山區又局部零星降雨，下半天降雨越來越多。
下週三鋒面伴隨冷空氣南下，迎風面降雨增加，不過水氣量比較少，降雨集中在北部山區、大台北、東半部及恆春半島，桃園以南多雲到晴，周四、周五降雨區域限縮到東半部、恆春半島。
資料來源：中央氣象署、氣象專家賈新興
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報員鄭傑仁提到，寒流今日南下影響，在溫度及水氣條件配合下，今晚到明日高山有降雪機會，包括桃園以北及宜蘭海拔1000公尺以上，竹苗、中部及花蓮2500公尺以上，南部及台東3000公尺以上山區。
氣象專家賈新興表示，這波寒流降雪機會最高的時間點在周六晚上到周日白天，尤其是北台灣降雪機會最高，《NOWNEWS》整理全台高山降雪機會、追雪時間、低溫一次收。
🟡2/7深夜至2/8清晨（各地降雪機率最高）
📍太平山：降雪70-80%，氣溫0至-1度
📍合歡山：降雪機會30-40％，出現冰霰機會大，氣溫1至0度
📍雪霸山：降雪機率60%, 氣溫接近0度
📍大屯山：降雪機率10％，氣溫2至3度，風寒效應強的地方有機會出現霧淞
📍拉拉山：降雪機率70-80%，氣溫0至-1度
中央氣象署預報員鄭傑仁預報指出，寒流今日逐漸南下，影響到下周一，各地低溫逐漸下降，寒流下周一白天會稍微減弱，下週二溫度明顯回升，下週三後又有鋒面以及東北季風或大陸冷氣團南下，屆時天氣又會轉濕涼。
北部宜蘭花蓮溫度在16度至20度，越晚越冷，晚上北部、宜蘭低溫剩下12度，花蓮約16度；中南部高溫仍有23度，南部、高屏25度至27度，東南部23度，夜間受到寒流影響，剩下14度至16度，外島像是金門、馬祖會更冷。
周日整天高溫都不超過13度，最冷時間點在周日整天到下週一清晨，各地都會出現13度以下低溫，近山區、空曠地區會更冷。周日清晨中部以北、宜蘭、花蓮約10度至12度，中南部12度至14度，明晚到周一清晨是最低溫的時刻，桃園以北、東半部8到10度，高屏、花東11度至14度，北部沿海空曠和近山區會更冷，下探6度至8度。
下周一白天起冷空氣減弱，高溫回升至16度以上，南部回到20度以上；下周二各地回溫更明顯，普遍回到20度以上，不過清晨低溫仍在12度至15度，中南部日夜溫差大。
今日晚上到明天水氣量會增加，除了迎風面降雨增多，西部山區及南部平地的降雨會提高。今天基隆北海岸、大台北山區雨勢明顯，會有局部較大雨勢發生，桃園以北、宜蘭地區偶陣雨，苗栗以北、東半部山區又局部零星降雨，下半天降雨越來越多。
下週三鋒面伴隨冷空氣南下，迎風面降雨增加，不過水氣量比較少，降雨集中在北部山區、大台北、東半部及恆春半島，桃園以南多雲到晴，周四、周五降雨區域限縮到東半部、恆春半島。