卡通常被貼上屬於是小朋友的標籤，但市場近年已經漸漸轉變，不少動畫不在主打「童趣」，而是瞄準成人市場，而成人的高消費力也帶動IP市場轉型，如《鬼滅之刃》、《動物方城市》等。Sony集團日前也斥資逾百億元台幣，買下包含史努比、查理布朗等經典角色的《花生漫畫》IP，也看好老牌IP成長價值。根據文策院資料，2025年迪士尼睽違九年的3D動畫續作《動物方城市2》（Zootopia 2）一上映便橫掃全球票房，以五日5.56億美元（約新台幣174億元）的成績刷新動畫影史首映票房紀錄，也穩居全球影史開片票房第四，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》《無限之戰》與《蜘蛛人：無家日》。顯示動畫產業正迎來一波由「Kidult」（Kid + Adult，成人童心）經濟推動的結構性轉變。不只迪士尼，全球影視產業都注意到青少年與成年族群擁有更高的消費潛力與更強的付費意願。市場調研機構Mordor Intelligence報告指出，把成人族群再劃分，年輕成人（18–34歲）貢獻動畫市場逾42%的營收，遠高於兒童族群；而兒童的動畫市場成長主要來自新興市場帶來的基數擴大；因此18歲以上觀眾的付費能力與黏著度才是現階段動畫產業營收的中流砥柱。從產業數據來看，2023年全球成熟向（目標觀眾18歲以上）動畫產值達45億美元（約新台幣1,350億元），預估到2032年將翻倍突破112億美元（約新台幣3,360億元），年均成長率達10.7%。 文策院以日本動畫《鬼滅之刃》為例，粉絲在2023年的週邊消費高達248億日圓，排名全ACG領域第八，僅次於《寶可夢》、《七龍珠》與《名偵探柯南》等歷史級IP。顯示其已跳脫單一作品的生命周期，轉化為可長期經營的多層IP平台。去年底Sony集團砸4.6億美元，從加拿大WildBrain買下擁有《花生漫畫》IP所有權的PeanutsHoldings股份，合計擁有8成持股。Sony看好花生漫畫品牌價值，外媒報導也提到，串流平台發展下，長壽IP可以跨越世代串連，反而是穩定現金流來源。