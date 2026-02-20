我是廣告 請繼續往下閱讀

被視為「韓國葛萊美」的金唱片頒獎典禮日前在台北大巨蛋落幕，K-POP盛事AAA頒獎典禮去年也在高雄世運主場館舉辦，接連有韓國娛樂圈盛事來台。根據調查，我國其實是K-pop第一大輸入國，日本、新加坡都排在後面。根據文策院資料指出，音樂產業的數據分析公司Luminate日前舉辦線上研討會，公布音樂內容的十大出口國資料，同時邀請HYBE韓國總公司CEO——Jason Jaesang Lee，分享從K-pop觀點的觀察與策略。音樂內容產業出口前3名分別為第一名「美國」，出口重點歌手為Taylor Swift，加拿大、澳洲、紐西蘭為最大宗輸入國；第二名「英國」出口重點歌手為Coldplay，美國、愛爾蘭、澳洲為最大宗輸入國；第三名是「加拿大」出口重點歌手為The Weeknd，美國、英國、澳洲為主要輸入國。韓國屬於第四大出口國家，出口重點歌手為Rosé，最大宗輸入國為台灣，後續為日本、新加坡。Jason Jaesang Lee表示，粉絲社群與連結是K-pop發展的重要關鍵，音樂製作、粉絲社群、內容消費三個環節的緊密結合是K-pop的核心，K-pop不只是把歌迷當作「聽眾」，而是視為內容的「參與者」。聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）2024年曾發布《K-Content走向全球：政府支持與版權政策如何推動韓國的創意經濟》報告，報告內容也與音樂內容產業出口狀況相近。報告指出，內容產品的傳播通常是由於文化語言相近，消費者可以迅速理解，但會聽K-pop音樂的人不見得講韓文熟悉韓國文化，反而是消費這些內容商品，讓粉絲們想近一步熟悉韓文或韓國文化。