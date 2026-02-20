我是廣告 請繼續往下閱讀

圖像角色IP經濟潛力極大，根據文策院調查，近七成民眾可以主動說出任一個台灣IP，並且購買率超過五成，其中民眾認知前三名分別為白爛貓、貓貓蟲咖波、彎彎。另，深入分析角色，動物最為大眾接受，其中貓派更略勝於狗派。根據文策院在2024年至2025年期間調查，近七成民眾可以主動說出任一個台灣圖像角色，提示角色名稱與圖像後，超過九成都認識任一個。分析認識的角色中，有七成會追蹤，過半會消費，男性更有近半比率會參與角色活動。平均每人喜歡2至3個角色，頻繁追蹤的角色數量為2個或甚至更多，顯示普遍涉獵廣，角色各自皆能吸引粉絲群關注與支持。近一步分析，女性認知角色個數較男性多；20至39歲對角色涉略較廣，並且消費行為不限於鍾愛角色，是支撐角色經濟的主力族群；15至19歲追蹤轉換購買比率較低。各類型角色中，市場較喜歡動物類占比高達八成，女性偏好顯著；而物品擬人化比例也有15%，則是男性較為偏好。動物類中，貓派約有51%、狗派則是42％。 針對角色消費狀況，白爛貓、貓貓蟲咖波、晴天P莉、皇阿瑪的後宮生活屬於角色有高度認同、粉絲黏著度高；反之，白白日記、懶散兔與啾先生、Misa、變種吉娃娃雖然廣泛接觸力，但未形成高投入粉絲群。過半調查民眾近一年有購買IP商品，角色貼圖仍為消費的大宗，且橫跨老中少年齡層。生活用品不僅目前購買率高，未來也仍具消費潛力的品項，3C配件與圖像角色的結合也深受消費者青睞。年消費中位數1,000元，有一半消費者介於300至3300元。調查中有七成民眾關注國外IP，其中日本角色（如三麗鷗等）關注度高，部分民眾僅熟悉日本角色，顯示市場仍有分眾拓展的可能性。相較之下，近年崛起的韓國圖像角色，受眾集中女性、15-49歲族群，且該族群多數亦認識臺灣角色，與本土的活躍粉絲輪廓高度重疊。雖目前呈現多元喜好共存的狀態，未來仍須關注市場被重新分配的趨勢。