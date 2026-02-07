「第十四屆府城普濟燈會」將於2026年2月12日在臺南市中西區「普濟殿」登場，活動將至3月7日。燈會依循傳統歲時祭典，於農曆十二月廿五日「開廟門迎神」之時，透過點亮普濟殿及周邊燈區，匯集來自各地超過1800 顆由民眾親手彩繪的創意巧思燈籠。台南市政府提到，普濟燈會還進軍國際，4月將巡迴到義大利米蘭、7月至日本仙台。
到台南看燈會一連可看好幾場，2026月津港燈節、2026新營波光節都將於今（7）日，分別於臺南鹽水月津港、台南新營天鵝湖公園開跑，受到遊客喜愛的，還有每年都會在年節前、於「普濟殿」登場的府城普濟燈會。
台南市政府提到，今年普濟燈會以「燈火交織：跨越臺南·米蘭·日本的光之旅」為國際主題，展現強大的文化行動力、國際觀光與城市交流的實力。受義大利台商協會邀請，普濟燈會今年將首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」。
屆時除了展出獲獎花燈，現場更規劃 DIY 拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動。此次巡展將從臺灣臺南普濟殿（2月12日-3月7日）起跑，接力至義大利米蘭Artemadia（4月21日-4月26日），最後於日本仙台AQUAIGNIS（7月24日-8月23日），實踐「越在地，越國際」的文化行動。黃偉哲市長特別提到他1月31日才剛前往日本福岡的「台灣祭in福岡2026」推廣臺南農特產，現場正是以普濟殿的燈籠做布置，燦爛燈海及臺南美食吸引了在場民眾的眼球及味蕾。
資訊來源：台南市政府
