▲《賽德克·巴萊》講述歷史「霧社事件」，拿下金馬6大獎項。（圖／《賽德克·巴萊》劇照）

▲劉亦菲主演《花木蘭》真人版時期同時發聲支持港警，引爆抵制潮。（圖／迪士尼影業）

改編自重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，因拍攝背景、創作立場與是否取得當事人林義雄家屬同意等問題，遭到民眾發起抵制行動。過去曾引發爭議的電影可不止這一部，講述霧社事件的《賽德克·巴萊》曾因為畫面過於血腥，被質疑美化暴力；真人版《花木蘭》更因為服裝、背景設定不符現實受到謾罵，加上主演劉亦菲表態支持港警引發許多政治立場爭議；《達文西密碼》則是被梵蒂岡教廷大肆反彈，直言抹黑教會行為。《世紀血案》被質疑的關鍵，在於其創作正當性，因導演出身背景與威權體制加害者有直接關係連結，加上拍攝前未獲得受害者林義雄家屬同意，使不少人認為，電影可能淪為「清洗歷史」或消費集體創傷的商業操作，而非追求真相的文化反思。類似的爭論，其實並非首次出現，2011年改編自日治時期霧社事件的電影《賽德克·巴萊》，雖獲得極佳票房，不過也伴隨著許多爭議，片中大量壯烈的戰鬥與斬首畫面，被部分觀眾質疑將極端暴力浪漫化，模糊了歷史中的壓迫與犧牲本質。此外《賽德克·巴萊》也引發原住民族內部不同聲音，許多人認為過度強調「以死換尊嚴」的敘事，再加上由漢人導演詮釋原住民歷史，替族人擅自定義「榮耀」與「犧牲」。2020年上映的真人版《花木蘭》同樣成為改編翻車的代表案例，從氣功、鳳凰到建築服裝的混搭，被批評為「給西方觀眾看的中國幻想模板」，甚至刪除原作音樂與木須龍角色，已經失去原作色彩；不僅如此，飾演女主角的演員劉亦菲曾表態支持香港警察，加上片尾致謝新疆單位，使電影在人權議題上大踩雷，引爆抵制聲浪。另一部長年爭議不斷的作品《達文西密碼》，則是在宗教領域掀起風暴，電影顛覆基督教核心信念，暗示耶穌結婚生子，並將教會描繪為操控與陰謀的中心，引發梵蒂岡天主教界強烈反彈，擔憂大眾難以分辨小說、電影與史實之間的界線，動搖信徒的信仰根基。回顧《賽德克·巴萊》、《花木蘭》、《達文西密碼》再到本次引發爭議的《世紀血案》，爭議雖然來自不同文化與時空，卻指向同一個核心問題：當電影握有強大的敘事與話語權，卻忽略被描寫者的感受與處境，反彈就會成為必然。