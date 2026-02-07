我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統陳水扁今（7）日舉辦演說並開放提問，提及過去自己擔任總統任內也有過三大軍購案，美國要賣柴電潛艦，卻被國民黨與親民黨聯手杯葛，而現在藍白擋軍購，這個玩笑還要繼續開下去嗎？這攸關台灣國家安全與利益，所以自己非常同情總統賴清德，現在的政治環境惡劣，所以大家要好好做總統的後盾，支持1.25兆軍購。對於藍白聯手擋1.25兆軍購，陳水扁提及時任總統也被國民黨與親民黨聯手擋軍購，過去總統李登輝要買10艘柴電潛艦，但美國總統柯林頓不賣，而自己運氣比較好，上任後美國政黨輪替，小布希就馬上派特使來要賣，國防部長從湯曜明換到李傑，後來還是被國民黨與親民黨聯手反對，出不了立法院陳水扁透露，當時AIT處長楊甦棣曾請國民黨與親民黨立委吃飯，過程中不解軍購對台灣好為什麼要反對？未料對方卻回應「政治就是這麼玩的」。陳水扁痛批，現在還要繼續開玩笑下去嗎？坦言非常同情總統賴清德，現在政治環境惡劣，比他那時候更難做，所以大家一定要支持賴清德、支持1.25兆軍購。