雙打成為保級「天王山」之戰

▲接力登場的第二點單打，由世界第490的黃琮豪對決世界排名259的哈桑，最終以直落二吞敗。（圖／海碩整合行銷提供）

2026年台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽「世界一級升降賽」今（7）日在台北市網球中心正式開打，地主中華隊交手黎巴嫩隊，力拚保住世界一級席位。首日兩場單打賽事高潮迭起，中華隊率先靠著吳東霖穩定發揮搶下開門紅，隨後上場的黃琮豪雖然展現韌性，但在兩盤拉鋸中惜敗給黎巴嫩頭號單打哈桑（Benjamin Hassan），首日戰罷雙方點數以1：1互不相讓。肩負中華隊第一單打重任的吳東霖，首戰面對世界排名略高的哈比卜（Hady Habib）展現強大氣勢。吳東霖在首盤第2局率先破發取得 3：0 領先，雖然第7局一度面臨0：40的破發危機，但他頂住壓力連拿5分逆轉保發。進入次盤，吳東霖的發球局更加穩健，整盤僅丟掉3分。最終僅耗時65分鐘，吳東霖就以6：3、6：2乾脆利落地橫掃對手。此役特別穿著自創品牌球衣上場的吳東霖賽後表示，賽前針對哈比卜的反拍弱點做了充分研究，很高興戰術執行成功，儘管陣中缺少多位「一哥級」的隊友，但他非常享受這種「調和劑」的角色，團隊共識就是全力以赴。接力登場的第二點單打，由世界第490的黃琮豪對決世界排名259的哈桑。黃琮豪首盤一度取得4：2領先，可惜被經驗老道的哈桑反撲連追4局，以4：6讓出首盤。次盤雙方發球局表現趨於穩健，黃琮豪在第7局不慎失守遭到破發，最終以4：6吞敗。剛服完補充役、睽違三週重返高強度賽場的黃琮豪坦言，雖然手感已經找回來了，但在發球壓制力與關鍵球的把握度上仍有提升空間，希望能將這場比賽的經驗轉化為明日雙打的動力。中華隊隊長楊宗樺對首日結果表示並不意外，強調兩隊實力本就接近，1：1 的戰局完全在預期之內。他幽默表示，吳東霖今日表現太過優異，教練團在場邊幾乎不用多說話。明日上午11點將展開關鍵的第三點雙打，由老將謝政鵬搭檔黃琮豪出擊。楊宗樺指出，雙打一直是團體賽的重中之重，目前全隊氣氛良好，第五點單打人選也會視球員體能狀況，在賽前10分鐘決定是否由黃琮豪續戰或推派後備人選李冠毅守關。