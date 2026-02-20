我是廣告 請繼續往下閱讀

一、嘉義市

二、彰化縣

三、新竹縣

四、宜蘭縣

五、花蓮縣

總統賴清德上任後面臨立法院朝小野大局勢，朝野相爭不下，即使經過大罷免，也無法改變立院生態，雙方各自掌握基本盤，實力相當。今年年底的九合一選舉，是2024年後再度有全國性的選舉，藍綠誰會勝出，攸關未來朝野氣勢。目前全國22縣市，國民黨執政14縣市、民進黨5縣市，另有新竹市長高虹安、金門縣長陳福海與苗栗縣長鍾東錦，雖非藍營不過與藍營較接近。而民進黨2022年只剩5執政縣市，是史上最慘，2026年只要搶回一席縣市長，就是進步，其中嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、新竹縣與花蓮縣，最有可能政黨輪替。《NOWNEWS今日新聞》分析五縣市選情：嘉義市長黃敏惠在地方實力堅強，2005年到2014年擔任市長，2018年回鍋競選又連任迄今，擔任四屆市長，是史上第一人。不過尷尬的是，黃敏惠迄今卻推不出接班人。目前藍白陣營，只有民眾黨前立委張啟楷表態參選。相較之下，民進黨已推派立委王美惠參選，王美惠曾任4屆議員、兩任立委，戰無不勝，參選議員還三度獲全市最高票，實力與黃敏惠幾乎旗鼓相當。地方盛傳，黃敏惠與王美惠已有約定，王美惠當選後，黃敏惠將投入立委補選。若國民黨找不到更強的候選人，首度參與選戰的張啟楷，要擊敗戰功彪炳的王美惠，將是一場艱鉅任務。民進黨確定提名綠委陳素月，不過初選時的對手包括綠委黃秀芳、彰化市長林世賢、前市長邱建富，能否順利整合是變數。但這樣的變數不只在綠營，藍營也有同樣分裂的危機，且是彰化謝家自己的「姐弟鬩牆」。謝家是南彰化最大派系，第三代的謝典霖擔任彰化縣議長，謝衣鳳擔任立委，原本傳出謝典霖會轉換跑道參選縣長，謝衣鳳則保住立委席次，以免姐姐當縣長、弟弟當議長，落人口實。但謝家姐弟疑似弟弟態度反覆，姐弟出現心結，謝衣鳳現也表態，會投入縣長選戰。更麻煩的是，這樣的家務事，黨中央恐也無力介入協調，最後仍須謝家自己斟酌。若謝衣鳳執意參選到底，除非選民支持姐姐縣長、弟弟議長，否則縣長恐落敗，再度回到民進黨版圖。新竹縣是藍營初選縣市中，少數幾個已開始出現火藥味的地方。副縣長陳見賢與立委徐欣瑩相爭不下，徐欣瑩屢屢砲轟地方黨部與黨中央，甚至已揚言參選，此舉已引發部分藍營支持者不滿，認為徐欣瑩忠誠度不足，只要選情對己不利，就要脫黨參選，完全不顧團結。新竹縣還有另一變數是綠營候選人未定，雖竹北市長鄭朝方呼聲高，但鄭朝方要放棄連任，參選縣長，也要有十足把握，徐欣瑩與陳見賢之爭會如何收尾，也會影響鄭朝方的決定。若真的出現三腳督，絕對是對民進黨有利，藍營要保住新竹縣，初選後要如何弭平裂痕，相當重要。國民黨在宜蘭縣雖也需要初選，但所幸議長張勝德與藍委吳宗憲雙方相當克制，與民眾黨前立委陳琬惠也有共識，一定要團結對外，保住宜蘭縣。宜蘭縣長過去雖藍綠交替，但藍白近年選舉合計票數，絕對還是多於民進黨。不過為了搶回宜蘭縣長，民進黨推出由總統賴清德欽點的律師林國漳，在民進黨強力奧援的狀況下，藍白也不能小覷，否則宜蘭恐再度出現政黨輪替。國民黨立院黨團總召傅崐萁有花蓮王之稱，曾任兩屆縣長，再交棒給妻子徐榛蔚擔任縣長，不過徐榛蔚今年底將卸任，地方黨部推薦吉安鄉長游淑貞代表國民黨參選，傅崐萁夫妻的支持度能否順利移轉到游淑貞身上，會是游淑貞最大考驗。綠營的候選人同樣未定，但當地反傅崐萁的勢力集結，尤其是議長張峻，去年也帶頭罷免傅崐萁，雙方勢如水火，為了拉下傅崐萁，民進黨也再度找上張峻合作，而地方黨部雖然推薦游淑貞，但過程中也爆發爭議，可能成為藍營內部隱憂，在內外夾擊下，傅崐萁壓力山大，若保不住花蓮縣長，傅崐萁的勢力將出現破口，未來民進黨在立法院的攻防，面對傅崐萁帶領的國民黨立委，也更有底氣。