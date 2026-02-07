我是廣告 請繼續往下閱讀

合約非年度保障 戰神下週正式向FIBA申訴

戰神補強計畫不變 將積極尋找新洋將

TPBL臺北台新戰神今（7）日爆出合約糾紛，陣中洋將史東（Diamond Stone）在未取得球團同意的情況下擅自離隊，並傳出已現身蒙古當地聯賽。台新戰神總經理林祐廷對此感到非常不滿，今日親自出面還原史東「消失」的過程，並痛斥其不負責任的態度，強調球團將依合約採取法律行動，並向國際籃球總會（FIBA）正式申訴。談到史東離隊的始末，總經理林祐廷透露，史東近期確實表達過希望離隊的想法，主因是不滿上場時間不足且進攻戰術非以他為核心，但球團並未答應解約要求。林祐廷直言：「這一週我們一直試圖溝通，但他週四就無故缺席練習。週五我們去他宿舍找人，才發現行李已經全部搬空，訊息也完全不回。直到昨天看到他在蒙古出現，我們才確定他已經離開。」林祐廷指出，史東在這一週前的練習態度尚算積極，但自從萌生去意後，練習強度明顯「放掉」，甚至在出現擺爛的行為。至於史東的離開是否影響到休息室氣氛，林祐廷認為，與其讓這種消極態度影響全隊氛圍，球員離開反而對戰神目前的練習狀態更有利。史東曾是T1聯盟史上最快達成千分紀錄的球員，實力不俗，但過往在台灣籃壇也有過相關紀律爭議。對此林祐廷表示，當初簽約時就有考量到這些風險，合約中也詳列了關於遲到、缺席練習的特定懲處條款，簽的合約也是到季末的非保障合約。對於史東在合約存續期間擅自轉戰他國，戰神球團下週將正式備妥資料向FIBA提出申訴。林祐廷強調，球員不能因為「不爽就走」，如果不做出相對應的處置，制度完整性將蕩然無存。至於未來發展，林祐廷表示：「我不希望他一輩子沒球打，畢竟那是他的賺錢工具，但必須要有對應的懲處，不管是罰款或是禁賽。」目前史東還沒在蒙古聯賽出賽，若要在當地出賽按規定必須向原球團取得離隊證明。林祐廷強硬回應：「他目前只是人去了，到時候對方來跟我們要轉會證明，我們自然會依法規對應處理。」史東本季加盟戰神僅出賽8場，平均貢獻15.1分、6.6籃板。面對洋將戰力空缺，加上3月9日的洋將註冊大限將近，林祐廷表示球團會持續觀察現有洋將狀態，並積極尋找合適的補強人選。