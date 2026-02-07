我是廣告 請繼續往下閱讀

以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，一連串的爭議遭炎上，對此前總統陳水扁今（7）日受訪時表示，拍別人的故事經過當事人同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，哪能拍一拍才道歉說要捐出片酬，已經來不及了，呼籲拒看《世紀血案》，「看你多會拍你自己欣賞」。陳水扁今日舉辦演說並開放提問，被問及近日來遭炎上的《世紀血案》，認為要拍別人的故事經過當事人同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這是倫理跟職業道德，不能拍一拍才道歉說片酬全捐出來，已經來不及了，這樣天大地大的事情，誰不知道林家血案？這麼悽慘的事情。陳水扁回憶，自己當時擔任美麗島辯護律師，林家血案隔天2月29日，律師團開會完要回去的時候，自己家裡後門也被衝進去，最後小偷偷了兩罐酒，還有兩只具紀念意義的訂婚戒指，難道不會怕嗎？前一天對付當事人隔天對付律師，就是這樣。陳水扁說，自己擔任美麗島辯護律師，當時女兒讀國中的時候，教官升旗時直接點名稱「陳幸妤爸爸是壞人，美麗島這件事都是壞蛋，為美麗島事件辯護也是壞蛋」，讓女兒差點要跟教官理論。陳水扁表示，林宅血案不是開玩笑的，要拍可以，但要經過人家同意，沒有人家同意，怎麼樣都不對，更呼籲大家拒看，「最好不要看那部電影，看你多會拍你自己欣賞」。